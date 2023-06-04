МЮ сдержал Холанда, но ради чего? Знаем, где именно Жозе хлопнет дверью. Обзор топ-матчей недели

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте также Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату

Общий уровень игроков "Ромы" и "МЮ" проседает, Тейлор и Тирни подтверждают своей блестящий статус. Моуриньо так и не научился проигрывать, однако еще в состоянии зажечь, Марадона улыбается с небес, Гвардиола в очередной раз доказывает, что почти достиг идеала в позиционном футболе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – Финал Кубка Англии;

05:24 – Финал Лиги Европы;

13:43 – Не попадайте в офсайд!