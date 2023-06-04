Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ сдержал Холанда, но ради чего? Знаем, где именно Жозе хлопнет дверью. Обзор топ-матчей недели
Плохой английский арбитраж как точка пересечения двух поединков. Аудиомнение #215
Getty Images / Global Images Ukraine
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Общий уровень игроков "Ромы" и "МЮ" проседает, Тейлор и Тирни подтверждают своей блестящий статус. Моуриньо так и не научился проигрывать, однако еще в состоянии зажечь, Марадона улыбается с небес, Гвардиола в очередной раз доказывает, что почти достиг идеала в позиционном футболе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:44 – Финал Кубка Англии;
05:24 – Финал Лиги Европы;
13:43 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Металлист начал подготовку к выступлениям в Первой лиге - Источник
- Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Дерби в решающем поединке. Манчестер Сити – МЮ. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Англии
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО