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МЮ сдержал Холанда, но ради чего? Знаем, где именно Жозе хлопнет дверью. Обзор топ-матчей недели

Англия
(1 голосов)

Плохой английский арбитраж как точка пересечения двух поединков. Аудиомнение #215

МЮ сдержал Холанда, но ради чего? Знаем, где именно Жозе хлопнет дверью. Обзор топ-матчей недели

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Общий уровень игроков "Ромы" и "МЮ" проседает, Тейлор и Тирни подтверждают своей блестящий статус. Моуриньо так и не научился проигрывать, однако еще в состоянии зажечь, Марадона улыбается с небес, Гвардиола в очередной раз доказывает, что почти достиг идеала в позиционном футболе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – Финал Кубка Англии;

05:24 – Финал Лиги Европы;

13:43 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Давид де Хеа Жозе Моуриньо Кристиан Эриксен Лига Европы Кубок Англии Илкай Гюндоган Фред Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Энтони Тейлор Подкаст Аудиомнение Пол Тирни Подкасты UA-Футбол
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