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Официально: Тилеманс, Сеюнджю, Тете и ещё 4 игрока Лестера покинут клуб этим летом
Вылет из АПЛ влияет
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лестер" объявил, что Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Даниэль Амарти, Нампали Менди, Райан Бертран и Айосе Перес покинут клуб этим летом в связи с истчечением срока их контрактов. Все перечисленные футболисты не захотели продлевать соглашения после вылета "лисов" в чемпионшип.
В клубе акцентируют внимание на том, что ведут переговоры с капитаном команды Джонни Эвансом. Контракт с ним также истекает в этом месяце.
В клубе также пока остается Джейми Варди, чей контракт с клубом истекает летом 2024-го. Вероятно клуб ожидают ещё трансферы "на выход", но уже с денежной компенсацией.
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