Официально: Тилеманс, Сеюнджю, Тете и ещё 4 игрока Лестера покинут клуб этим летом

"Лестер" объявил, что Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Даниэль Амарти, Нампали Менди, Райан Бертран и Айосе Перес покинут клуб этим летом в связи с истчечением срока их контрактов. Все перечисленные футболисты не захотели продлевать соглашения после вылета "лисов" в чемпионшип.

В клубе акцентируют внимание на том, что ведут переговоры с капитаном команды Джонни Эвансом. Контракт с ним также истекает в этом месяце.

В клубе также пока остается Джейми Варди, чей контракт с клубом истекает летом 2024-го. Вероятно клуб ожидают ещё трансферы "на выход", но уже с денежной компенсацией.