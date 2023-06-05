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Официально: Тилеманс, Сеюнджю, Тете и ещё 4 игрока Лестера покинут клуб этим летом

Англия
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Вылет из АПЛ влияет

Официально: Тилеманс, Сеюнджю, Тете и ещё 4 игрока Лестера покинут клуб этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Лестер" объявил, что Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Даниэль Амарти, Нампали Менди, Райан Бертран и Айосе Перес покинут клуб этим летом в связи с истчечением срока их контрактов. Все перечисленные футболисты не захотели продлевать соглашения после вылета "лисов" в чемпионшип.

В клубе акцентируют внимание на том, что ведут переговоры с капитаном команды Джонни Эвансом. Контракт с ним также истекает в этом месяце.

В клубе также пока остается Джейми Варди, чей контракт с клубом истекает летом 2024-го. Вероятно клуб ожидают ещё трансферы "на выход", но уже с денежной компенсацией.

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В статье: Юри Тилеманс Лестер Сити Чаглар Сеюнджю Тете
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Источник:
lcfc.com

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