  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке

Англия
(2 голосов)

"Французов" больше всего в первой десятке

Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный сезон в Европе подходит к своему завершению. Во всех ведущих чемпионатах определены чемпионы, где-то еще продолжаются матчи за сохранение прописки в элите. Но они вряд ли окажут влияние на финальное распределение мест в гонке за Золотую бутсу – призом лучшему бомбардиру Старого света.

Как известно, рейтинг формируется по количеству голов умноженного на коэффициент чемпионата. В ТОП-чемпионатах коэффициент равен 2, УПЛ, например, имеет 1,5, а первенства стран с более низким рейтингом УЕФА имеют только 1.

В этом сезоне интриги как таковой не было. Эрлинг Холанд с самого начала взял такой темп, что угнаться за ним было невероятно тяжело. Даже с учетом того, что на финише сезона норвежец больше получал отдыха от Гвардиолы и не отличался забитыми голами, его результатов хватило, чтобы финишировать с большим отрывом. 36 голов – это новый рекорд АПЛ, умножаем на 2 и получаем 72 балла.

Серебряную бутсу получит Гарри Кейн, наколотивший 30 голов (60 баллов). На третьем месте оказался Килиан Мбаппе, отставший от форварда "Тоттенхэма" на один гол (соответственно на два балла).

В первой пятерке оказался еще один представитель французской Лиги 1 – Александр Ляказетт из "Лиона", финишировавший с 27 голами. Следует отметить, что в первой десятке представители чемпионата Франции доминируют. Кроме упоминавшихся Мбаппе и Ляказетта, еще есть Джонатан Дэвид из "Лилля", Луа Опенда из "Ланса и Флоран Балогун из "Реймса". Все они достигли или пересекли отметку в 20 забитых мячах.

Замкнул первую пятерку Виктор Осимхен из "Наполи" - нигериец, который, как ожидается, должен сменить клуб летом, отличился 26 раз. Прошлогодний обладатель золотой бутсы – Роберт Левандовский – на этот раз остановился на отметке 23 гола.

Интересно, что в первой десятке есть бомбардир, не играющий в ТОП-чемпионате. Эннер Валенсия из "Фенербахче" отличился 29 раз, но коэффициент турецкой Суперлиги равен 1,5, поэтому в итоге он имеет 43,5 балла, а это восьмое место.

Приятно, что среди самых лучших бомбардиров оказался и Артем Довбик. Его 24 гола умноженные на 1,5 дали ему 36 баллов, поэтому он делит 19-е место с Каллумом Уилсоном из "Ньюкасла" и Теремом Моффи из "Ниццы".

Рейтинг Золотой бутсы 2023

# Игрок Лига Коэфф. Голы Очки
1 Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" АПЛ 2 36 72
2 Гарри Кейн, "Тоттенхэм" АПЛ 2 30 60
3 Килиан Мбаппе, ПСЖ Лига 1 2 29 58
4 Александр Ляказетт, "Лион" Лига 1 2 27 54
5 Виктор Осимхен, "Наполи" Серия А 2 26 52
6 Джонатан Дэвид, "Лилль" Лига 1 2 24 48
7 Роберт Левандовский, "Барселона" Ла Лига 2 23 46
8 Эннер Валенсия, "Фенербахче" ТС 1,5 29 43,5
9 Лаутаро Мартинес, "Интер" Серия А 2 21 42
Луа Опенда, "Ланс" Лига 1 2 21 42
Флоран Балогу, "Реймс" Лига 1 2 21 42
12 Айвен Тоуни, "Брентфорд" АПЛ 2 20 40
Хабиб Диалло, "Страсбург" Лига 1 2 20 40
14 Карим Бензема, "Реал" Ла Лига 2 19 38
Виссам Бен Йеддер, "Монако" Лига 1 2 19 38
Эли Вахи, "Монпелье" Лига 1 2 19 38
Мохамед Салах, "Ливерпуль" АПЛ 2 19 38
18 Аммаль Пеллегрино, "Буде/Глимт" Норвегия 1,5 25 37,5
19 Артем Довбик, "Днепр-1" УПЛ 1,5 24 36
Каллум Уилсон, "Ньюкасл" АПЛ 2 18 36
Терем Моффи, "Лорьян"/"Ницца" Лига 1 2 18 36
По теме
yellow-arrow
Лондонский Тоттенхэм официально возглавил австралийский тренер
yellow-arrow
Главный тренер Селтика возглавит Тоттенхэм. Он завоевал внутренний требл в Шотландии
yellow-arrow
Официально: Тилеманс, Сеюнджю, Тете и ещё 4 игрока Лестера покинут клуб этим летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Золотая бутса Артем Довбик Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде