Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке

Футбольный сезон в Европе подходит к своему завершению. Во всех ведущих чемпионатах определены чемпионы, где-то еще продолжаются матчи за сохранение прописки в элите. Но они вряд ли окажут влияние на финальное распределение мест в гонке за Золотую бутсу – призом лучшему бомбардиру Старого света.

Как известно, рейтинг формируется по количеству голов умноженного на коэффициент чемпионата. В ТОП-чемпионатах коэффициент равен 2, УПЛ, например, имеет 1,5, а первенства стран с более низким рейтингом УЕФА имеют только 1.

В этом сезоне интриги как таковой не было. Эрлинг Холанд с самого начала взял такой темп, что угнаться за ним было невероятно тяжело. Даже с учетом того, что на финише сезона норвежец больше получал отдыха от Гвардиолы и не отличался забитыми голами, его результатов хватило, чтобы финишировать с большим отрывом. 36 голов – это новый рекорд АПЛ, умножаем на 2 и получаем 72 балла.

Серебряную бутсу получит Гарри Кейн, наколотивший 30 голов (60 баллов). На третьем месте оказался Килиан Мбаппе, отставший от форварда "Тоттенхэма" на один гол (соответственно на два балла).

В первой пятерке оказался еще один представитель французской Лиги 1 – Александр Ляказетт из "Лиона", финишировавший с 27 голами. Следует отметить, что в первой десятке представители чемпионата Франции доминируют. Кроме упоминавшихся Мбаппе и Ляказетта, еще есть Джонатан Дэвид из "Лилля", Луа Опенда из "Ланса и Флоран Балогун из "Реймса". Все они достигли или пересекли отметку в 20 забитых мячах.

Замкнул первую пятерку Виктор Осимхен из "Наполи" - нигериец, который, как ожидается, должен сменить клуб летом, отличился 26 раз. Прошлогодний обладатель золотой бутсы – Роберт Левандовский – на этот раз остановился на отметке 23 гола.

Интересно, что в первой десятке есть бомбардир, не играющий в ТОП-чемпионате. Эннер Валенсия из "Фенербахче" отличился 29 раз, но коэффициент турецкой Суперлиги равен 1,5, поэтому в итоге он имеет 43,5 балла, а это восьмое место.

Приятно, что среди самых лучших бомбардиров оказался и Артем Довбик. Его 24 гола умноженные на 1,5 дали ему 36 баллов, поэтому он делит 19-е место с Каллумом Уилсоном из "Ньюкасла" и Теремом Моффи из "Ниццы".

Рейтинг Золотой бутсы 2023