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Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке
"Французов" больше всего в первой десятке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный сезон в Европе подходит к своему завершению. Во всех ведущих чемпионатах определены чемпионы, где-то еще продолжаются матчи за сохранение прописки в элите. Но они вряд ли окажут влияние на финальное распределение мест в гонке за Золотую бутсу – призом лучшему бомбардиру Старого света.
Как известно, рейтинг формируется по количеству голов умноженного на коэффициент чемпионата. В ТОП-чемпионатах коэффициент равен 2, УПЛ, например, имеет 1,5, а первенства стран с более низким рейтингом УЕФА имеют только 1.
В этом сезоне интриги как таковой не было. Эрлинг Холанд с самого начала взял такой темп, что угнаться за ним было невероятно тяжело. Даже с учетом того, что на финише сезона норвежец больше получал отдыха от Гвардиолы и не отличался забитыми голами, его результатов хватило, чтобы финишировать с большим отрывом. 36 голов – это новый рекорд АПЛ, умножаем на 2 и получаем 72 балла.
Серебряную бутсу получит Гарри Кейн, наколотивший 30 голов (60 баллов). На третьем месте оказался Килиан Мбаппе, отставший от форварда "Тоттенхэма" на один гол (соответственно на два балла).
В первой пятерке оказался еще один представитель французской Лиги 1 – Александр Ляказетт из "Лиона", финишировавший с 27 голами. Следует отметить, что в первой десятке представители чемпионата Франции доминируют. Кроме упоминавшихся Мбаппе и Ляказетта, еще есть Джонатан Дэвид из "Лилля", Луа Опенда из "Ланса и Флоран Балогун из "Реймса". Все они достигли или пересекли отметку в 20 забитых мячах.
Замкнул первую пятерку Виктор Осимхен из "Наполи" - нигериец, который, как ожидается, должен сменить клуб летом, отличился 26 раз. Прошлогодний обладатель золотой бутсы – Роберт Левандовский – на этот раз остановился на отметке 23 гола.
Интересно, что в первой десятке есть бомбардир, не играющий в ТОП-чемпионате. Эннер Валенсия из "Фенербахче" отличился 29 раз, но коэффициент турецкой Суперлиги равен 1,5, поэтому в итоге он имеет 43,5 балла, а это восьмое место.
Приятно, что среди самых лучших бомбардиров оказался и Артем Довбик. Его 24 гола умноженные на 1,5 дали ему 36 баллов, поэтому он делит 19-е место с Каллумом Уилсоном из "Ньюкасла" и Теремом Моффи из "Ниццы".
Рейтинг Золотой бутсы 2023
|#
|Игрок
|Лига
|Коэфф.
|Голы
|Очки
|1
|Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити"
|АПЛ
|2
|36
|72
|2
|Гарри Кейн, "Тоттенхэм"
|АПЛ
|2
|30
|60
|3
|Килиан Мбаппе, ПСЖ
|Лига 1
|2
|29
|58
|4
|Александр Ляказетт, "Лион"
|Лига 1
|2
|27
|54
|5
|Виктор Осимхен, "Наполи"
|Серия А
|2
|26
|52
|6
|Джонатан Дэвид, "Лилль"
|Лига 1
|2
|24
|48
|7
|Роберт Левандовский, "Барселона"
|Ла Лига
|2
|23
|46
|8
|Эннер Валенсия, "Фенербахче"
|ТС
|1,5
|29
|43,5
|9
|Лаутаро Мартинес, "Интер"
|Серия А
|2
|21
|42
|Луа Опенда, "Ланс"
|Лига 1
|2
|21
|42
|Флоран Балогу, "Реймс"
|Лига 1
|2
|21
|42
|12
|Айвен Тоуни, "Брентфорд"
|АПЛ
|2
|20
|40
|Хабиб Диалло, "Страсбург"
|Лига 1
|2
|20
|40
|14
|Карим Бензема, "Реал"
|Ла Лига
|2
|19
|38
|Виссам Бен Йеддер, "Монако"
|Лига 1
|2
|19
|38
|Эли Вахи, "Монпелье"
|Лига 1
|2
|19
|38
|Мохамед Салах, "Ливерпуль"
|АПЛ
|2
|19
|38
|18
|Аммаль Пеллегрино, "Буде/Глимт"
|Норвегия
|1,5
|25
|37,5
|19
|Артем Довбик, "Днепр-1"
|УПЛ
|1,5
|24
|36
|Каллум Уилсон, "Ньюкасл"
|АПЛ
|2
|18
|36
|Терем Моффи, "Лорьян"/"Ницца"
|Лига 1
|2
|18
|36
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