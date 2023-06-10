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Астон Вилла подписала Юри Тилеманса свободным агентом

Англия
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Теперь уже официально

Астон Вилла подписала Юри Тилеманса свободным агентом

Фото: CSBN

Новина українською

Сегодня "Астон Вилла" подтвердила, что достигла договоренности о подписании Юри Тилеманса. Бельгийский полузащитник официально станет игроком "Виллы" 1 июля, когда закончится его контракт с "Лестер Сити", об этом сообщает официальный сайт команды.

В этом сезоне игрок принял участие в 37 матчах, где отметился 4 голами и двумя ассистами. Сейчас его трансферная стоимость достигает 30 млн по данным transfermarkt.com.

Напомним, что после вылета в Чемпионшип "лисы" объявили, что клуб покинут 7 игроков в связи с окончанием срока их контрактов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Юри Тилеманс Лестер Сити
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Источник:
avfc.co.uk

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