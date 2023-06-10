Астон Вилла подписала Юри Тилеманса свободным агентом

Сегодня "Астон Вилла" подтвердила, что достигла договоренности о подписании Юри Тилеманса. Бельгийский полузащитник официально станет игроком "Виллы" 1 июля, когда закончится его контракт с "Лестер Сити", об этом сообщает официальный сайт команды.

В этом сезоне игрок принял участие в 37 матчах, где отметился 4 голами и двумя ассистами. Сейчас его трансферная стоимость достигает 30 млн по данным transfermarkt.com.