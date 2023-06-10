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Астон Вилла подписала Юри Тилеманса свободным агентом
Теперь уже официально
Фото: CSBN
Сегодня "Астон Вилла" подтвердила, что достигла договоренности о подписании Юри Тилеманса. Бельгийский полузащитник официально станет игроком "Виллы" 1 июля, когда закончится его контракт с "Лестер Сити", об этом сообщает официальный сайт команды.
В этом сезоне игрок принял участие в 37 матчах, где отметился 4 голами и двумя ассистами. Сейчас его трансферная стоимость достигает 30 млн по данным transfermarkt.com.
Напомним, что после вылета в Чемпионшип "лисы"
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