Хавбек Челси завершает свой переход в Аль-Иттихад

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте находится в шаге от перехода в "Аль-Иттихад". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, сегодня стороны подпишут все документы. Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до 2025-го. Также известно, что хавбек прошел первую часть медицинского осмотра. Ожидается, что в новом клубе француз будет получать 100 миллионов.

Отметим, что 32-летний Канте перейдет в "Аль-Иттихад" в статусе свободного агента. Его контракт с лондонцами истекает в конце июня, а о пролонгации сотрудничества игрок не смог договориться.

С "Челси" Н'Голо выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Сезон-2022/23 Канте почти полностью пропустил из-за травмы. Во всех турнирах этой кампании он провел 9 матчей за "синих" и отдал 1 ассист.

Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. ????⚫️???????? #CFC



Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.



Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS