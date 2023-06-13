  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавбек Челси завершает свой переход в Аль-Иттихад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Челси завершает свой переход в Аль-Иттихад

Англия
(1 голосов)

Француз станет одноклубником Карима Бензема

Хавбек Челси завершает свой переход в Аль-Иттихад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте находится в шаге от перехода в "Аль-Иттихад". Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, сегодня стороны подпишут все документы. Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до 2025-го. Также известно, что хавбек прошел первую часть медицинского осмотра. Ожидается, что в новом клубе француз будет получать 100 миллионов.

Отметим, что 32-летний Канте перейдет в "Аль-Иттихад" в статусе свободного агента. Его контракт с лондонцами истекает в конце июня, а о пролонгации сотрудничества игрок не смог договориться.

С "Челси" Н'Голо выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Сезон-2022/23 Канте почти полностью пропустил из-за травмы. Во всех турнирах этой кампании он провел 9 матчей за "синих" и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
yellow-arrow
Арсенал готов сделать Райса самым дорогим игроком в истории клуба. Канониры – фавориты в борьбе за игрока
yellow-arrow
Мудрик хочет сыграть на молодежном Евро, чтобы набрать лучшую форму к клубному сезону
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде