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Арсенал сделал Челси предложение по Хавертцу. Синие хотят 75 миллионов фунтов
"Арсенал" не хочет платить запрашиваемые деньги
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Арсенал" сделал предложение "Челси" по нападающему Каю Хавертцу. "Гуннеры" не собираются платить "синим" 75 миллионов фунтов, которые те запрашивают.
Отмечается, что "Реал" не участвует в переговорах и не хочет вступать в переговоры.
"Челси" хочет или заключить ноый контракт с Хавертцем или продать игрока за крупную сумму. Текущая сделка с немцем истекает летом 2025-го.
В этом сезоне Кай провел за "Челси" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает переходи игрока в 60 миллионов евро.
Arsenal are in talks to sign Kai Havertz after positive contacts on player side — he’s keen on the move. ????⚪️???? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023
Chelsea want around £75m for Havertz now, Arsenal will not pay that amount.
⛔️ Real Madrid talks currently off.
⏳ Arsenal priority: bid for Declan Rice soon. pic.twitter.com/M6xrKfwMtJ
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