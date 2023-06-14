Арсенал сделал Челси предложение по Хавертцу. Синие хотят 75 миллионов фунтов

"Арсенал" сделал предложение "Челси" по нападающему Каю Хавертцу. "Гуннеры" не собираются платить "синим" 75 миллионов фунтов, которые те запрашивают.

Отмечается, что "Реал" не участвует в переговорах и не хочет вступать в переговоры.

"Челси" хочет или заключить ноый контракт с Хавертцем или продать игрока за крупную сумму. Текущая сделка с немцем истекает летом 2025-го.

В этом сезоне Кай провел за "Челси" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает переходи игрока в 60 миллионов евро.