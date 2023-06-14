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Арсенал сделал Челси предложение по Хавертцу. Синие хотят 75 миллионов фунтов

Англия
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"Арсенал" не хочет платить запрашиваемые деньги

Арсенал сделал Челси предложение по Хавертцу. Синие хотят 75 миллионов фунтов

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Арсенал" сделал предложение "Челси" по нападающему Каю Хавертцу. "Гуннеры" не собираются платить "синим" 75 миллионов фунтов, которые те запрашивают.

Отмечается, что "Реал" не участвует в переговорах и не хочет вступать в переговоры.

"Челси" хочет или заключить ноый контракт с Хавертцем или продать игрока за крупную сумму. Текущая сделка с немцем истекает летом 2025-го.

В этом сезоне Кай провел за "Челси" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает переходи игрока в 60 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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