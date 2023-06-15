Гюндоган не ответил Барселоне в обусловленные сроки. У немца есть несколько предложений

Илкай Гюндоган не ответил "Барселоне" на её предложение во вторник, как было обусловлено. Полузащитник попросил ещё время, чтобы обдумать свое решение.

Контракт полузащитнику предложил также "Манчестер Сити". Напомним, что текущее соглашение, с "манкунианцами" истекает уже 30-го июня. 32-летний немец хочет ещё подумать над своим будущим.

Помимо "Барсы" и "Сити" полузащитником интересуется "ПСЖ". Тем не менее до финала Лиги чемпионов, сообщалось, что именно "Барселона" фаворит в борьбе за игрока.

В этом сезоне Гюндоган провел за "Сити" 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.