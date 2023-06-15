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Хавертц готов обсудить переход в Арсенал. Челси готов проявить гибкость

Англия
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"Гуннеры" собираются усилить атаку

Хавертц готов обсудить переход в Арсенал. Челси готов проявить гибкость

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Кай Хавертц дал "зелёный свет" своим агентам на обсуждение условий контракта с "Арсеналом", сообщает Фабрицио Романо. Проблем в переговорах возникнуть не должно.

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"Арсенал" не собирается платить запрашиваемые 75 миллионов фунтов, но "Челси" готов проявить гибкость в переговорах.

Отмечается, что "Бавария" осведомлена о ситуации вокруг немецкого нападающего, но ничего не предпринимает. "Реал" все также не собирается подписывать Хавертца.

В минувшем сезоне Кай провел за "Челси" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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