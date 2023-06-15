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Хавертц готов обсудить переход в Арсенал. Челси готов проявить гибкость
"Гуннеры" собираются усилить атаку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кай Хавертц дал "зелёный свет" своим агентам на обсуждение условий контракта с "Арсеналом", сообщает Фабрицио Романо. Проблем в переговорах возникнуть не должно.
"Арсенал" не собирается платить запрашиваемые 75 миллионов фунтов, но "Челси" готов проявить гибкость в переговорах.
Отмечается, что "Бавария" осведомлена о ситуации вокруг немецкого нападающего, но ничего не предпринимает. "Реал" все также не собирается подписывать Хавертца.
В минувшем сезоне Кай провел за "Челси" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.
???? Understand Kai Havertz has given green light to Arsenal contract bid after positive indications #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023
No problem on personal terms.
Arsenal & Chelsea in contact — no chance for £75m but Chelsea will be flexible.
Bayern, informed… but still quiet.
Real 100% out of the race. pic.twitter.com/vG4WRfzgJ4
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