Хавертц готов обсудить переход в Арсенал. Челси готов проявить гибкость

Кай Хавертц дал "зелёный свет" своим агентам на обсуждение условий контракта с "Арсеналом", сообщает Фабрицио Романо. Проблем в переговорах возникнуть не должно.

"Арсенал" не собирается платить запрашиваемые 75 миллионов фунтов, но "Челси" готов проявить гибкость в переговорах.

Отмечается, что "Бавария" осведомлена о ситуации вокруг немецкого нападающего, но ничего не предпринимает. "Реал" все также не собирается подписывать Хавертца.

В минувшем сезоне Кай провел за "Челси" 47 поединков, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

???? Understand Kai Havertz has given green light to Arsenal contract bid after positive indications #AFC



No problem on personal terms.



Arsenal & Chelsea in contact — no chance for £75m but Chelsea will be flexible.



Bayern, informed… but still quiet.



Real 100% out of the race. pic.twitter.com/vG4WRfzgJ4