Челси может покинуть ряд игроков

"Челси" в это трансферное окно может попрощаться еще с несколькими игроками. По информации Фабрицио Романо, клубы из Саудовской Аравии интересуются 4-а игроками, среди них Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, недавно клуб покинул Н'Голо Канте.

Известно, что "Аль-Наср" сделал предложение по Зиешу, переговоры продолжаются.

Ожидается, что агент Калиду Кулибали и Эдуарда Менди Фали Рамадани привезет официальные предложения от саудовских клубов по обоим игрокам.

Также голкипером интересуются французские клубы, а центральным защитником - "Интер".

Ранее Романо сообщал об интересе к Обамеянгу, но пока что официальных предложений не поступало.