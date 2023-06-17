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Челси может покинуть ряд игроков
Клубы Саудовской Аравии нацелены на трансферы
Chelseafc.com
"Челси" в это трансферное окно может попрощаться еще с несколькими игроками. По информации Фабрицио Романо, клубы из Саудовской Аравии интересуются 4-а игроками, среди них Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Напомним, недавно клуб
Известно, что "Аль-Наср" сделал предложение по Зиешу, переговоры продолжаются.
Ожидается, что агент Калиду Кулибали и Эдуарда Менди Фали Рамадани привезет официальные предложения от саудовских клубов по обоим игрокам.
Также голкипером интересуются французские клубы, а центральным защитником - "Интер".
Ранее Романо сообщал об интересе к Обамеянгу, но пока что официальных предложений не поступало.
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