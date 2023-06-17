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Челси может покинуть ряд игроков

Англия
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Клубы Саудовской Аравии нацелены на трансферы

Челси может покинуть ряд игроков

Chelseafc.com

Новина українською

"Челси" в это трансферное окно может попрощаться еще с несколькими игроками. По информации Фабрицио Романо, клубы из Саудовской Аравии интересуются 4-а игроками, среди них Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, недавно клуб покинул Н'Голо Канте.

Известно, что "Аль-Наср" сделал предложение по Зиешу, переговоры продолжаются.

Ожидается, что агент Калиду Кулибали и Эдуарда Менди Фали Рамадани привезет официальные предложения от саудовских клубов по обоим игрокам.
Также голкипером интересуются французские клубы, а центральным защитником - "Интер".

Ранее Романо сообщал об интересе к Обамеянгу, но пока что официальных предложений не поступало.

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) Калиду Кулибали Хаким Зиеш Н'Голо Канте Эдуар Менди
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Источник:
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