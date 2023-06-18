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Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды

Англия
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Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды

Фото: twitter.com/ChelseaFC

UA-Футбол
Новина українською

Российский олигарх отказывается передавать Украине обещанные им 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Это деньги, которые бывший владелец "Челси" получил от продажи лондонского клуба. Тогда на сайте "синих" появилось сообщение, что Абрамович эти средства намерен передать пострадавшим от российской агрессии в Украине.

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По данным источников, приближенных к ситуации, Абрамович теперь хочет, чтобы значительная часть этой суммы была направлена также на пострадавших от этой войны россиян. Однако ни британское правительство, ни Европейская комиссия не соглашаются на такой шаг, пока против России применяются сакции.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли не уверен, что вопрос удастся закрыть даже до сентября. Уже в следующем месяце правительство будет уходить в летний отпуск, из которого вернется осенью. Другой источник утверждает, что в таких условиях средства начнут поступать на счета Украины не раньше зимы, хотя сначала планировалось, что уже в январе 2023 года первые деньги от продажи "Челси" будут доступны для использования.

Напомним, что Абрамович продал "Челси" в мае 2022 года американцу Тоду Боэли. В первую очередь соглашение было связано с наложенными на олигарха санкциями и возможными рисками, что владельцем клуба АПЛ является россиянин.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с россией
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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
18.06.2023 в 15:57
хитрожопая тварь
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