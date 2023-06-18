Бавария может приобрести Кайла Уокера

"Бавария" и "Манчестер Сити" ведут переговоры по трансферу защитника Кайла Уокера. По информации Флориана Плеттенберга, защитник "горожан" хочет перебраться в Мюхнену.

Главным аргументом для перехода в немецкий клуб для Уокера стал Томас Тухель.

Соглашение пока что не достигнуто, но обе стороны заинтересованы в трансфере.

В 2017 году Кайл был приобретен у "шпор" за 50 млн фунтов. За 6 лет пребывания защитник отметился 6 голами и 18 ассистами в 254 матчах.