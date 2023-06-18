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Бавария может приобрести Кайла Уокера
Обе стороны заинтересованы в трансфере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" и "Манчестер Сити" ведут переговоры по трансферу защитника Кайла Уокера. По информации Флориана Плеттенберга, защитник "горожан" хочет перебраться в Мюхнену.
Главным аргументом для перехода в немецкий клуб для Уокера стал Томас Тухель.
Соглашение пока что не достигнуто, но обе стороны заинтересованы в трансфере.
В 2017 году Кайл был приобретен у "шпор" за 50 млн фунтов. За 6 лет пребывания защитник отметился 6 голами и 18 ассистами в 254 матчах.
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