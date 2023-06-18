  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бавария может приобрести Кайла Уокера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария может приобрести Кайла Уокера

Англия
(1 голосов)

Обе стороны заинтересованы в трансфере

Бавария может приобрести Кайла Уокера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" и "Манчестер Сити" ведут переговоры по трансферу защитника Кайла Уокера. По информации Флориана Плеттенберга, защитник "горожан" хочет перебраться в Мюхнену.

Главным аргументом для перехода в немецкий клуб для Уокера стал Томас Тухель.

Соглашение пока что не достигнуто, но обе стороны заинтересованы в трансфере.

В 2017 году Кайл был приобретен у "шпор" за 50 млн фунтов. За 6 лет пребывания защитник отметился 6 голами и 18 ассистами в 254 матчах.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для подписания центрального защитника
yellow-arrow
Томас Парти может покинуть Арсенал
yellow-arrow
Аль-Хилаль пытается перехватить у Барселоны Рубена Невеша
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде