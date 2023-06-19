Вратарь Челси согласовал условия контракта с Аль-Ахли

Голкипер "Челси" Эдуар Менди продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 31-летний сенегалец станет игроком "Аль-Ахли", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Менди согласовал условия личного контракта с саудовским клубом, который будет действовать до 30 июня 2026 года. Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что лондонцы не сумели договориться с вратарем о продлении сотрудничества, поэтому он покинет клуб летом.

Менди выступал за "Челси" с осени 2020 года. В сезоне-2022/23 Менди принял участие в 12 матчах за "синих" во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей. Еще один раз он оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.