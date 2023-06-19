Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Челси согласовал условия контракта с Аль-Ахли
Переговоры между клубами на заключительном этапе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Челси" Эдуар Менди продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 31-летний сенегалец станет игроком "Аль-Ахли", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, Менди согласовал условия личного контракта с саудовским клубом, который будет действовать до 30 июня 2026 года. Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.
Ранее сообщалось, что лондонцы не сумели договориться с вратарем о продлении сотрудничества, поэтому он покинет клуб летом.
Менди выступал за "Челси" с осени 2020 года. В сезоне-2022/23 Менди принял участие в 12 матчах за "синих" во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей. Еще один раз он оставил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали замкомандира батальона Шторм.Осетия
- ВИДЕО, как воины ССО с тыла зашли в окопы противника и уничтожили десяток россиян
- Легионера Динамо выгнали из расположения сборной
- Зинченко: Некоторым людям в Украине не нравится, что я играл в России, и если честно, мне тоже
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО