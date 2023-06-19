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Рашфорд подпишет долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед. Он счастлив с тен Хагом

Англия
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(2 голосов)

Отличный сезон англичанина

Рашфорд подпишет долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед. Он счастлив с тен Хагом

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

Маркус Рашфорд в скором времмени подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед". Сторонам остается решить последние детали новой сделки.

Нападающий счастлив работать под руководством Эрика тен Хага. Он стал игроком сезона "МЮ" по мнению фанатов.

Напомним, что Рафшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист провел за клуб 359 поединков, забил 123 гола и отдал 68 результативных передач.

Портал Transfermakrt оценивает форварда в 80 миллионов евро. Сообщалось, что форварда хотел подписать "ПСЖ".

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
19.06.2023 в 16:56
"Він щасливий із тем Хагоі" )))) З тен Хагом, йолопи! Коли ви вже навчитеся української мови і будете нею набирати текст, а не через гугл перекладати..
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