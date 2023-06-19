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Рашфорд подпишет долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед. Он счастлив с тен Хагом
Отличный сезон англичанина
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Маркус Рашфорд в скором времмени подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед". Сторонам остается решить последние детали новой сделки.
Нападающий счастлив работать под руководством Эрика тен Хага. Он стал игроком сезона "МЮ" по мнению фанатов.
Напомним, что Рафшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист провел за клуб 359 поединков, забил 123 гола и отдал 68 результативных передач.
Портал Transfermakrt оценивает форварда в 80 миллионов евро. Сообщалось, что форварда хотел подписать "ПСЖ".
EXCLUSIVE: Manchester United are on the verge of reaching an agreement with Marcus Rashford over new long term deal. He’s set to accept the proposal. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023
Negotiations at final stages — Rashford, ivery happy with Erik ten Hag.
Final details to be sorted — here we go soon. pic.twitter.com/W7Txcx2Cfb
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