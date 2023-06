Рашфорд подпишет долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед. Он счастлив с тен Хагом

Маркус Рашфорд в скором времмени подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед". Сторонам остается решить последние детали новой сделки.

Нападающий счастлив работать под руководством Эрика тен Хага. Он стал игроком сезона "МЮ" по мнению фанатов.

Напомним, что Рафшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". 25-летний футболист провел за клуб 359 поединков, забил 123 гола и отдал 68 результативных передач.

Портал Transfermakrt оценивает форварда в 80 миллионов евро. Сообщалось, что форварда хотел подписать "ПСЖ".

