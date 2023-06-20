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Арсенал готов заплатить 30 млн фунтов за центрбека Аякса Тимбера

Англия
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Артета продолжает усиливать команду к новому сезону

Арсенал готов заплатить 30 млн фунтов за центрбека Аякса Тимбера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” работает над трансфером центрального защитника “Аякса” Юрриена Тимбера.

Как информирует The Athletic, “канониры” сделали первое предложение “Аяксу” в 30 млн фунтов. Амстердамцы оценивают футболиста в 50 млн, но компромисс между сторонами возможен. Тимбер уже согласовал условия личного контракта с “Арсеналом”.

Юрриен Тимбер дебютировал за “Аякс” в 2020 году и провел за амстердамцев 121 матч. За сборную Нидерландов 22-летний центрбек провел 15 матчей.

Тимбер играет правого центрального защитника, при необходимости может закрыть и правый фланг. Молодой защитник известен своим умением играть в пас и поддержать атаку. В прошлом сезоне Тимбер в среднем за матч 90 раз касался мяча – это наивысший результат в Эредивизи.

Помимо сделки по Тимберу, “Арсенал” также активно ведет переговоры по трансферам Деклана Райса из “Вест Хэма” и Кая Хавертца из “Челси”.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Юрриен Тимбер
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Источник:
The Athletic

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