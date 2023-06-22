  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгемптон назначил нового тренера после вылета из АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгемптон назначил нового тренера после вылета из АПЛ

Англия
(1 голосов)

Рассел Мартин возглавил команду

Саутгемптон назначил нового тренера после вылета из АПЛ

southamptonfc.com

Новина українською

"Саутгемптон" назначил нового главного тренера команды. Клуб возглавил Рассел Мартин, сообщает официальный сайт "святых".

37-летний специалист подписал контракт сроком на три сезона - до лета 2026 года. В течение тренерской карьеры англичанин тренировал "МК Донс" и "Свонси".

Напомним, по итогам кампании-2022/23 "Саутгемптон" занял последнее место в чемпионате Англии. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.

По теме
yellow-arrow
Тонали принял предложение Ньюкасла. Контракт называют монструозным
yellow-arrow
Романо: Гюндоган перешел в Барселону. Сити не удалось удержать полузащитника
yellow-arrow
МЮ сделал финальное предложение Челси по Маунту. Клубы не сходятся в цене
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
southamptonfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде