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Саутгемптон назначил нового тренера после вылета из АПЛ
Рассел Мартин возглавил команду
southamptonfc.com
"Саутгемптон" назначил нового главного тренера команды. Клуб возглавил Рассел Мартин, сообщает официальный сайт "святых".
37-летний специалист подписал контракт сроком на три сезона - до лета 2026 года. В течение тренерской карьеры англичанин тренировал "МК Донс" и "Свонси".
Напомним, по итогам кампании-2022/23 "Саутгемптон" занял последнее место в чемпионате Англии. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.
We are delighted to announce Russell Martin as our new Men’s First Team Manager ????— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 21, 2023
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