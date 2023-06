Саутгемптон назначил нового тренера после вылета из АПЛ

"Саутгемптон" назначил нового главного тренера команды. Клуб возглавил Рассел Мартин, сообщает официальный сайт "святых".

37-летний специалист подписал контракт сроком на три сезона - до лета 2026 года. В течение тренерской карьеры англичанин тренировал "МК Донс" и "Свонси".

Напомним, по итогам кампании-2022/23 "Саутгемптон" занял последнее место в чемпионате Англии. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе.

We are delighted to announce Russell Martin as our new Men’s First Team Manager ????