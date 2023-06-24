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Манчестер Сити собирается пригласить латераля ПСЖ
Марокканец думает над вероятным переходом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марокканский защитник "Пары Сен-Жермен" Ашраф Хакими может перейти в "Манчестер Сити".
Английский клуб ищет игрока, который сможет заменить Кайла Уокера. Команду также покинет Жоау Канселу.
По просьбе Пепа Гвардиолы "горожане" изучают возможность приобретения Хакими. Англичане готовы заплатить большую сумму за защитника "ПСЖ". Его молодость и прогресс в последние годы внушают оптимизм "Манчестеру".
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Источник:The Sun
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Justise (Львів)
24.06.2023 в 14:55
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