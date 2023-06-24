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Манчестер Сити собирается пригласить латераля ПСЖ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Марокканец думает над вероятным переходом

Манчестер Сити собирается пригласить латераля ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марокканский защитник "Пары Сен-Жермен" Ашраф Хакими может перейти в "Манчестер Сити".

Английский клуб ищет игрока, который сможет заменить Кайла Уокера. Команду также покинет Жоау Канселу.

По просьбе Пепа Гвардиолы "горожане" изучают возможность приобретения Хакими. Англичане готовы заплатить большую сумму за защитника "ПСЖ". Его молодость и прогресс в последние годы внушают оптимизм "Манчестеру".

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В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
24.06.2023 в 14:55
Цього разу навіть полінувались гугл перекладом скористатись, щоб перекласти з кацапської...
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