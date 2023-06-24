Тоттенхэм нацелен на трансфер Мэддисона

Новый коуч "шпор" Анге Постекоглу, который недавно подписал, находится в поисках полузащитника. Вариантом для усиления может стать полузащитник "Лестер Сити" Джеймс Мэддисон, об этом сообщает Фабрицио Романо.

На следующей неделе лондонский клуб сделает новое предложение. 26-летний англичанин является приоритетом для "шпор".

Также "Тоттенхэм" заинтересован в подписании центрального защитника. Среди вариантов - Эдмон Файсал Тапсоба из немецкого "Байера" и Мики ван де Вен из "Вольфсбурга".

В этом сезоне Мэддисон принял участие в 32 матчах за "Лестер", где забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.