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Манчестер Юнайтед прекратит попытки подписать Маунта и переключится на другого игрока
Теперь договорариваться придется с "Брайтоном"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту. Клуб больше не будет бороться за англичанина.
Ранее "Челси" отклонил третье предложение "Манчестер Юнайтед" по трансферу англичанина в размере 50 миллионов фунтов.
Сообщается, что "красные дьяволы" намерены начать работу над переходом хавбека "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
В сезоне 2022-2023 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с "чайками" рассчитан до лета 2027 года.
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