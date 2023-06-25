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Манчестер Юнайтед прекратит попытки подписать Маунта и переключится на другого игрока

Англия
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Теперь договорариваться придется с "Брайтоном"

Манчестер Юнайтед прекратит попытки подписать Маунта и переключится на другого игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту. Клуб больше не будет бороться за англичанина.

Ранее "Челси" отклонил третье предложение "Манчестер Юнайтед" по трансферу англичанина в размере 50 миллионов фунтов.

Сообщается, что "красные дьяволы" намерены начать работу над переходом хавбека "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

В сезоне 2022-2023 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с "чайками" рассчитан до лета 2027 года.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт Мойсес Кайседо
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Источник:
Daily Mail

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