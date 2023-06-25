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Арсенал договорился о контракте с защитником Аякса Тимбером
Долговременная сделка и солидная зарплата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Издание De Telegraaf сообщает, что лондонский "Арсенал" устно договорился о деталях контракта с защитником "Аякса" Юрриеном Тимбером.
Согласно договоренностям, контракт 22-летнего нидерландца с "канонирами" будет рассчитан до 2028 года. Заработная плата Тимбера составит 8 млн. евро.
При этом, по информации источника, руководство "Арсенала" и "Аякса" ведут переговоры по сумме трансфера.
В этом сезоне на клубном уровне Юрриен провел 47 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 2 ассиста. Немецкий портал Transfermarkt оценивает игрока в 42 млн евро.
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