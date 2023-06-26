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В возрасте 82-х лет умер бывший главный тренер сборной Шотландии. Он вывел сборную на Евро-96 и чемпионат мира 1998

Англия
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Дольше всех был у поста главного тренера Шотландии

В возрасте 82-х лет умер бывший главный тренер сборной Шотландии. Он вывел сборную на Евро-96 и чемпионат мира 1998

Фото: Абердин

Новина українською

Крейг Браун умер в возрасте 82-х лет. Бывший специалист непродолжительно болел и скончался в кругу своей семьи.

Менеджер начинал в тренерском штабе Сэра Алекса Фергюсона в 1986-м году. Браун тренировал сборную Шотландии и вывел национальную команду на Евро-96 и чемпионат мира 1998. Он, возглавляя команду на протяжении 13-лет является рекордсменом по пребыванию в должности главного тренера национальной команды.

После Крейг руководил "Мазеруэллом" и "Абердином" в Шотландии. Также непродолжительное время он был в должности скаута в "Фуллхэме".

"Настоянная легенда Шотландии. Наши мысли с близкими Крейга в это печальное время", – говорится в твите из официального аккаунта футбольной команды Шотландии.

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В статье: Шотландия
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Источник:
theguardian.com

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