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В возрасте 82-х лет умер бывший главный тренер сборной Шотландии. Он вывел сборную на Евро-96 и чемпионат мира 1998
Дольше всех был у поста главного тренера Шотландии
Фото: Абердин
Крейг Браун умер в возрасте 82-х лет. Бывший специалист непродолжительно болел и скончался в кругу своей семьи.
Менеджер начинал в тренерском штабе Сэра Алекса Фергюсона в 1986-м году. Браун тренировал сборную Шотландии и вывел национальную команду на Евро-96 и чемпионат мира 1998. Он, возглавляя команду на протяжении 13-лет является рекордсменом по пребыванию в должности главного тренера национальной команды.
После Крейг руководил "Мазеруэллом" и "Абердином" в Шотландии. Также непродолжительное время он был в должности скаута в "Фуллхэме".
"Настоянная легенда Шотландии. Наши мысли с близкими Крейга в это печальное время", – говорится в твите из официального аккаунта футбольной команды Шотландии.
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