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Манчестер Сити представил Матео Ковачича. Это прямая замена Гюндогану

Англия
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Потянет роль немца?

Манчестер Сити представил Матео Ковачича. Это прямая замена Гюндогану

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

"Манчестер Сити" представил Матео Ковачича. Полузащитник пришел из "Челси" за 25 миллионов фунтов.

Ещё 5 миллионов "Сити" заплатит в виде бонусов.

Контракт с полузащитником подписан до лета 2027-го.

Соглашение с Матео истекало летом 2024-го. "Челси" хотели очистить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в фэйр-плей и уход хорвата стал частью этой стратегии.

Напомним, что "Сити" покинул Илкай Гюндоган. Полузащитник предпочел "Барселону", продлению контракта с "Сити".

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Матео Ковачич
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