Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити представил Матео Ковачича. Это прямая замена Гюндогану
Потянет роль немца?
Фото: twitter.com/HNS_CFF
"Манчестер Сити" представил Матео Ковачича. Полузащитник пришел из "Челси" за 25 миллионов фунтов.
Ещё 5 миллионов "Сити" заплатит в виде бонусов.
Контракт с полузащитником подписан до лета 2027-го.
Соглашение с Матео истекало летом 2024-го. "Челси" хотели очистить зарплатную ведомость, чтобы вписаться в фэйр-плей и уход хорвата стал частью этой стратегии.
Напомним, что "Сити" покинул Илкай Гюндоган. Полузащитник предпочел "Барселону", продлению контракта с "Сити".
Official, confirmed. Mateo Kovacić joins Manchester City on permanent deal from Chelsea. ????✅ #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023
Chelsea will receive £25m fixed fee plus £5m add-ons.
Contract until June 2027. pic.twitter.com/z4Dve3a2KZ
Популярное сейчас
- Украина остается в топ-3 медального зачета Европейских игр. Медальный зачет после 27 июня
- Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сергея Лавриненко в Вересе
- Цыганков заинтересовал три европейские команды, две из которых регулярно играют в ЛЧ
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО