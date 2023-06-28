Бешикташ попытается подписать Филиппе Коутинью 

Клуб турецкой Суперлиги затеял амбициозную трансферную кампанию на летнее межсезонье.

Как сообщает milliyet, стамбульский гранд, занявший в прошлом сезоне третье место в чемпионате, намерен в ближайшее время провернуть ряд трансферов, и самый громкий из них – переход атакующего хавбека “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо.

“Бешикташ” предлагает “Вилле” арендовать бразильца на год с правом выкупа за восемь миллионов евро. Кроме того, “Бешикташ” готов платить лишь 40% зарплаты игрока. В прошлом сезоне Коутиньо, сменив “Барселону” на “Виллу” за 20 млн евро, провел всего лишь 781 одну минуту в АПЛ, забив один гол.

Помимо Коутинью, “Бешикташ” работает над тад трансферами форварда Карла Токо Экамби, футболиста сборной Турции Юсуфа Языджи, защитника Александера Джику и хавбека Алексиса Бека Бека.