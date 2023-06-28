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Манчестер Юнайтед отозвал предложение Де Хеа о продлении контракта

Англия
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Испанский кипер остался в недоумении

Манчестер Юнайтед отозвал предложение Де Хеа о продлении контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Юнайтед” принял странное решение отозвать свое предложении Давиду Де Хеа о продлении контракта.

Ради того, чтобы остаться в “Юнайтед” Де Хеа согласился на резкое сокращение своей зарплаты (375 000 фунтов в неделю) и поставил свою подпись над контрактом, но в клубе передумали и соглашение не было ратифицировано.

По информации The Athletic, “Ман Юнайтед” прислал Де Хеа новое предложение с еще более заметным сокращением зарплаты.

Последнее развитие событие заставило задуматься Де Хеа о других вариантах. Контракт 32-летнего кипера с “Манчестер Юнайтед” истекает 30 июня.

Приоритетной целью “Ман Юнайтед” по усилению вратарской позиции остается кипер “Интера” Андре Онана.

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В статье: Давид де Хеа АПЛ Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
The Athletic

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