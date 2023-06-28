Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед отозвал предложение Де Хеа о продлении контракта
Испанский кипер остался в недоумении
Getty Images / Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” принял странное решение отозвать свое предложении Давиду Де Хеа о продлении контракта.
Ради того, чтобы остаться в “Юнайтед” Де Хеа согласился на резкое сокращение своей зарплаты (375 000 фунтов в неделю) и поставил свою подпись над контрактом, но в клубе передумали и соглашение не было ратифицировано.
По информации The Athletic, “Ман Юнайтед” прислал Де Хеа новое предложение с еще более заметным сокращением зарплаты.
Последнее развитие событие заставило задуматься Де Хеа о других вариантах. Контракт 32-летнего кипера с “Манчестер Юнайтед” истекает 30 июня.
Приоритетной целью “Ман Юнайтед” по усилению вратарской позиции остается кипер “Интера” Андре Онана.
Популярное сейчас
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Украина поднялась на самую высокую позицию в мировом рейтинге по волейболу в своей истории
- УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина
- Микель Артета: Следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО