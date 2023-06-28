Манчестер Юнайтед отозвал предложение Де Хеа о продлении контракта

“Манчестер Юнайтед” принял странное решение отозвать свое предложении Давиду Де Хеа о продлении контракта.

Ради того, чтобы остаться в “Юнайтед” Де Хеа согласился на резкое сокращение своей зарплаты (375 000 фунтов в неделю) и поставил свою подпись над контрактом, но в клубе передумали и соглашение не было ратифицировано.

По информации The Athletic, “Ман Юнайтед” прислал Де Хеа новое предложение с еще более заметным сокращением зарплаты.

Последнее развитие событие заставило задуматься Де Хеа о других вариантах. Контракт 32-летнего кипера с “Манчестер Юнайтед” истекает 30 июня.

Приоритетной целью “Ман Юнайтед” по усилению вратарской позиции остается кипер “Интера” Андре Онана.