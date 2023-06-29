Джейми Варди отказал саудовскому клубу Аль-Халиджу 

Нападающий “Лестера” Джейми Варди получил предложение от саудовского клуба “Аль-Халиджа”, но ответил на него отказом.

36-летний форвард считает, что переезд на Ближний Восток не подходит его семье, информирует Sky Sports.

Контракт Варди с “Лестером” действует еще один год. Нападающий “лис” пока еще не встречался с новым тренером “Лестера” Энцо Мареской, чтобы обсудить планы на предстоящий сезон.

В прошлом сезоне, который закончился вылетом “Лестера” в Чемпионшип, Варди отметился в АПЛ всего тремя голами.