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Джейми Варди отказал саудовскому клубу Аль-Халиджу 

Англия
(1 голосов)

Легенда Лестера пока еще не обсуждал свое будущее с Мареской

Джейми Варди отказал саудовскому клубу Аль-Халиджу 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий “Лестера” Джейми Варди получил предложение от саудовского клуба “Аль-Халиджа”, но ответил на него отказом.

36-летний форвард считает, что переезд на Ближний Восток не подходит его семье, информирует Sky Sports.

Контракт Варди с “Лестером” действует еще один год. Нападающий “лис” пока еще не встречался с новым тренером “Лестера” Энцо Мареской, чтобы обсудить планы на предстоящий сезон.

В прошлом сезоне, который закончился вылетом “Лестера” в Чемпионшип, Варди отметился в АПЛ всего тремя голами.

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В статье: Чемпионшип Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
29.06.2023 в 12:18
Хоч є ще хлопці які люблять футбол а не гроші
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