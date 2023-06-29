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Джейми Варди отказал саудовскому клубу Аль-Халиджу
Легенда Лестера пока еще не обсуждал свое будущее с Мареской
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Лестера” Джейми Варди получил предложение от саудовского клуба “Аль-Халиджа”, но ответил на него отказом.
36-летний форвард считает, что переезд на Ближний Восток не подходит его семье, информирует Sky Sports.
Контракт Варди с “Лестером” действует еще один год. Нападающий “лис” пока еще не встречался с новым тренером “Лестера” Энцо Мареской, чтобы обсудить планы на предстоящий сезон.
В прошлом сезоне, который закончился вылетом “Лестера” в Чемпионшип, Варди отметился в АПЛ всего тремя голами.
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