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Челси сделал Брайтону еще одно предложение о трансфере Кайседо
Лондонский клуб очень хочет пригласить эквадорца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" сделал новое предложение по трансферу полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
Руководство "синих" готово заплатить за переход 21-летнего эквадорского футболиста в 80 миллионов евро. Его контракт с Брайтоном рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, в сезоне-2022-2023 Мойсес Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
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Источник:Daily Mail
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