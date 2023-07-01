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Челси сделал Брайтону еще одно предложение о трансфере Кайседо

Англия
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Лондонский клуб очень хочет пригласить эквадорца

Челси сделал Брайтону еще одно предложение о трансфере Кайседо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" сделал новое предложение по трансферу полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Руководство "синих" готово заплатить за переход 21-летнего эквадорского футболиста в 80 миллионов евро. Его контракт с Брайтоном рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, в сезоне-2022-2023 Мойсес Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон Мойсес Кайседо
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Источник:
Daily Mail

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