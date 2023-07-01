Челси сделал Брайтону еще одно предложение о трансфере Кайседо

"Челси" сделал новое предложение по трансферу полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Руководство "синих" готово заплатить за переход 21-летнего эквадорского футболиста в 80 миллионов евро. Его контракт с Брайтоном рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, в сезоне-2022-2023 Мойсес Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.