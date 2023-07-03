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Челси спустя 8 лет расстанется с Баба. Последние 5 лет защитник провел в арендах
Игрок отправится в "ПАОК"
Фото: "Челси"
"Челси" расторгнет контракт с Абдул-Раман Баба и отпустит футболиста в "ПАОК". Защитник подпишет контракт с греческим клубом до лета 2025-го.
Контракт "Челси" с защитником рассчитан до лета 2024-го, его продлили летом 2021-го, несмотря, что на тот момент футболист уже провел 3 года в арендах.
Баба пришел в "Челси" летом 2015-го из "Аугсбурга" за 26 миллионов евро. Последний сезон защитник провел в аренде в "Рединге" из первой английской лиги.
Абдул-Раман сыграл в минувшей кампании в 20 поединках. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион 200 тысяч евро.
It’s now over for Abdul Rahman Baba at Chelsea. Contract set to be terminated on mutual agreement and he’s joining Greek side PAOK. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023
???????? PAOK will sign Baba as free agent on two year deal until 2025 — also William Troost Ekong joins PAOK from Watford, three year deal. pic.twitter.com/tEEtEp7RXy
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