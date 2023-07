Челси спустя 8 лет расстанется с Баба. Последние 5 лет защитник провел в арендах

"Челси" расторгнет контракт с Абдул-Раман Баба и отпустит футболиста в "ПАОК". Защитник подпишет контракт с греческим клубом до лета 2025-го.

Контракт "Челси" с защитником рассчитан до лета 2024-го, его продлили летом 2021-го, несмотря, что на тот момент футболист уже провел 3 года в арендах.

Баба пришел в "Челси" летом 2015-го из "Аугсбурга" за 26 миллионов евро. Последний сезон защитник провел в аренде в "Рединге" из первой английской лиги.

Абдул-Раман сыграл в минувшей кампании в 20 поединках. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион 200 тысяч евро.

