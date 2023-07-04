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The Times: Власти Британии запретили использовать средства от продажи Челси за пределами Украины

Англия
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На счет фонда должно поступить более двух миллиардов фунтов стерлингов

The Times: Власти Британии запретили использовать средства от продажи Челси за пределами Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Продажа Романом Абрамовичем "Челси" состоялась при условии передачи средств фонду помощи пострадавшим из-за войны в Украине. Через год после продажи лондонского футбольного клуба деньги фонд не получил.

Глава фонда управления и распределения доходов на гуманитарные цели для пострадавших от войны Майк Пенроуз заявил, что правительство Великобритании выставило условие, согласно которому фонд получит деньги, только если ограничит свою деятельность географическими границами Украины. Об этом пишет издание The Times.

В самом фонде считают, что деньги надо направить на помощь беженцам из Украины в разных странах, в частности в Великобритании. Официальный Лондон задерживает передачу денег (более 2 миллиардов фунтов), поскольку Минфин страны должен был убедиться, что фонд не будет использован для обхода санкций. Также Пенроуз напомнил, что в Британии с весны 2022-го сменилось три правительства, и это усложняло процесс.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с россией
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Источник:
The Times

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