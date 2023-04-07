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Bloomberg: Помощь Украине от трехмиллиардной продажи Челси задерживается, названа причина

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Через год после продажи клуба средства остаются замороженными на счете в Великобритании

Bloomberg: Помощь Украине от трехмиллиардной продажи Челси задерживается, названа причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Фонд, который создается для помощи Украине за счет 2,34 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), полученных от продажи футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, почти готов к запуску, и уже определился с кандидатурой председателя правления, но одобрение правительством Великобритании занимает больше времени, чем ожидалось, как пишет издание Bloomberg.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения", – сказал Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Британии, который сейчас исполняет обязанности главного исполнительного директора нового фонда. "Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и в самой Великобритании".

Пенроуз сказал, что его команда завершила всю бумажную работу, необходимую для создания фонда. "Мы не собираемся принимать никаких решений, пока не будем знать, что деньги поступят", – сказал Пенроуз. "Мы не хотим, чтобы в результате у нас была благотворительная организация, но не было денег".

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В прошлом году правительство Великобритании выделило около 200 000 фунтов стерлингов на юридические и административные расходы, связанные с созданием благотворительного фонда, а также на найм экспертов для разработки плана использования средств. По словам Пенроуз, фонд планирует сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

Абрамович, российский бизнесмен с состоянием более 7,5 миллиардов долларов согласно индексу миллиардеров Bloomberg, продал лондонский футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боули в мае 2022 года, после того, как на него наложили санкции Великобритания и Европейский Союз из-за его вероятных связей с путиным.

Почти через год после продажи средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев.

По словам другого собеседника Bloomberg, который говорил на условиях анонимности, практическая сторона передачи денег оказалась очень сложной, и еще нужно устранить несколько препятствий, прежде чем Украина сможет увидеть эти деньги. Когда это произойдет – неизвестно. В ноябре 2022 года министр иностранных дел Великобритании Лео Докерти надеялся, что деньги "уже в начале своего путешествия в Украину". В январе газета Telegraph сообщила, что правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать средства фонду, и до этого остались считанные недели.

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Использование санкционных активов является юридически сложным вопросом, и Великобритания, и ЕС изучают способы ареста замороженных российских активов и использования их для содействия восстановлению Украины. Правительство страны должно будет оценить заявку на получение лицензии с точки зрения рисков обхода санкций, что может занять значительный промежуток времени.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с россией
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Источник:
bloomberg.com

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