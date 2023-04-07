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Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику

Испания
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Аудиомнение #203. Ах да, еще о центральном матче недели в Италии поговорим

Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Ключевой эпизод в Эль-Класико – это не гол какой-либо из команд, а подвиг Камавинги? Как Лэмпард поможет "Челси"? Рассказываем о всех деталях второго прихода Фрэнка в родную команду. Грязный Гави, изолированный Левандовский, позиция Вальверде на фоне атакующего Бальде, ход "Ювентуса", выравнивание ситуации от "Интера", потолок Бареллы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – "Барселона" – "Реал" (0:4);

14:52 – "Челси" – "Ливерпуль" (0:0). Хотя, нет, тут гораздо больше о назначении Лэмпарда;

20:43 – "Интер" – "Ювентус" (1:1);

29:09 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Генрих Мхитарян Карло Анчелотти Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо Барселона Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Ливерпуль Винисиус Араухо Федерико Вальверде Николо Барелла Френки де Йонг Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Эдуарду Камавинга Подкасты UA-Футбол Гави Давиде Анчелотти Франк Кессье
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