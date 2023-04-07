Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику

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Ключевой эпизод в Эль-Класико – это не гол какой-либо из команд, а подвиг Камавинги? Как Лэмпард поможет "Челси"? Рассказываем о всех деталях второго прихода Фрэнка в родную команду. Грязный Гави, изолированный Левандовский, позиция Вальверде на фоне атакующего Бальде, ход "Ювентуса", выравнивание ситуации от "Интера", потолок Бареллы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – "Барселона" – "Реал" (0:4);

14:52 – "Челси" – "Ливерпуль" (0:0). Хотя, нет, тут гораздо больше о назначении Лэмпарда;

20:43 – "Интер" – "Ювентус" (1:1);

29:09 – Не попадайте в офсайд!