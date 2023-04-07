Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику
Аудиомнение #203. Ах да, еще о центральном матче недели в Италии поговорим
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем главные поединки мидвика. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Ключевой эпизод в Эль-Класико – это не гол какой-либо из команд, а подвиг Камавинги? Как Лэмпард поможет "Челси"? Рассказываем о всех деталях второго прихода Фрэнка в родную команду. Грязный Гави, изолированный Левандовский, позиция Вальверде на фоне атакующего Бальде, ход "Ювентуса", выравнивание ситуации от "Интера", потолок Бареллы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:31 – "Барселона" – "Реал" (0:4);
14:52 – "Челси" – "Ливерпуль" (0:0). Хотя, нет, тут гораздо больше о назначении Лэмпарда;
20:43 – "Интер" – "Ювентус" (1:1);
29:09 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Бах: Почти на всех Олимпиадах друг с другом соревнуются спортсмены, страны которых находятся в состоянии войны
- Официально. Лэмпард – новый главный тренер Челси
- Анчелотти подготовил сюрприз игрокам после разгрома над Барсой. ВИДЕО реакции мадридцев
- Кубок короля. Барселона - Реал 0:4. Мадрид триумфально вышел в финал
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО