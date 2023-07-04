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Ювентус хочет арендовать защитника Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

В Манчестере на него не рассчитывают

Ювентус хочет арендовать защитника Манчестер Сити

Фото: Readfootball/автор невідомий

Новина українською

"Ювентус" хочет арендовать с правом или обязательством выкупа защитника "Манчестер Сити" Эмерика Лапорта. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не рассчитывает на фуллбека сборной Испании.

Сообащется, что игроком также интересуется "Атлетико" Мадрид и "Арсенал".

Лапорт потерял место в основе "Сити" ещё с приходом Рубена Диаша. В минувшем сезоне Эмерик провел за "горожан" 24 матча и отдал 1 результативный пас.

Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего фуллбека в 25 миллионов евро. Контракт Лапорта с клубом истекает летом 2025-го.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Эмерик Лапорт Манчестер Сити
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Источник:
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