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Ювентус хочет арендовать защитника Манчестер Сити
В Манчестере на него не рассчитывают
Фото: Readfootball/автор невідомий
"Ювентус" хочет арендовать с правом или обязательством выкупа защитника "Манчестер Сити" Эмерика Лапорта. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не рассчитывает на фуллбека сборной Испании.
Сообащется, что игроком также интересуется "Атлетико" Мадрид и "Арсенал".
Лапорт потерял место в основе "Сити" ещё с приходом Рубена Диаша. В минувшем сезоне Эмерик провел за "горожан" 24 матча и отдал 1 результативный пас.
Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего фуллбека в 25 миллионов евро. Контракт Лапорта с клубом истекает летом 2025-го.
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