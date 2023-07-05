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Авторитетный инсайдер сообщил, в какой топ-клуб АПЛ перейдет капитан Вест Хэма

Англия
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Авторитетный инсайдер сообщил, в какой топ-клуб АПЛ перейдет капитан Вест Хэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" и "Вест Хэм" уладили все вопросы касаемо перехода полузащитника Деклана Райса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "канониры" заплатят за трансфер хавбека 100 миллионов фунтов. Еще пять миллионов будут перечислены "молотобойцам" в качестве бонусов.

Следовательно, 24-летний Райс станет самым дорогим трансфером в истории "Арсенала" и самым дорогим английским игроком в истории.

В прошлом сезоне Деклан провел 50 матчей за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Он также помог команде выиграть Лигу конференций.

Напомним, что на Райса также претендовал "Манчестер Сити". Однако горожане вышли из борьбы за игрока.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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