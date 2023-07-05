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Авторитетный инсайдер сообщил, в какой топ-клуб АПЛ перейдет капитан Вест Хэма
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Вест Хэм" уладили все вопросы касаемо перехода полузащитника Деклана Райса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "канониры" заплатят за трансфер хавбека 100 миллионов фунтов. Еще пять миллионов будут перечислены "молотобойцам" в качестве бонусов.
Следовательно, 24-летний Райс станет самым дорогим трансфером в истории "Арсенала" и самым дорогим английским игроком в истории.
В прошлом сезоне Деклан провел 50 матчей за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Он также помог команде выиграть Лигу конференций.
Напомним, что на Райса также претендовал "Манчестер Сити". Однако горожане вышли из борьбы за игрока.
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