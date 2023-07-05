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Манчестер Юнайтед завершил трансфер игрока Челси и сборной Англии, он взял 7-й номер
Маунт теперь "красный", а не "синий"
United
Хавбек сборной Англии и воспитанник лондонского "Челси" Мейсон Маунт официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом пресс-служба "красных дьяволов" сообщила в Твиттере. Сообщается, что полузащитник будет выступать под 7-м номером.
Маунт – выпускник академии "Челси". Он занимался в Кобхэме с 2005-го по 2017-й. Прежде чем закрепиться в основе "синих" он играл на правах аренды за "Дерби" в Чемпионшипе и нидерландский "Витесс". В сезоне-2019/20 Мейсон стал основным игроком "Челси", с "пенсионерами" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Маунт – игрок года по версии болельщиков "Челси" (2021, 2022).
По информации прессы, полузащитник подписал контракт с "МЮ" до июня 2028 года, "Челси" выручит за него около 70 миллионов евро.
The excitement is mounting.— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023
????#MUFC pic.twitter.com/OdNuN0sU7a
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