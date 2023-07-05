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Манчестер Юнайтед завершил трансфер игрока Челси и сборной Англии, он взял 7-й номер

Англия
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(1 голосов)

Маунт теперь "красный", а не "синий"

Манчестер Юнайтед завершил трансфер игрока Челси и сборной Англии, он взял 7-й номер

United

Новина українською

Хавбек сборной Англии и воспитанник лондонского "Челси" Мейсон Маунт официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом пресс-служба "красных дьяволов" сообщила в Твиттере. Сообщается, что полузащитник будет выступать под 7-м номером.

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Маунт – выпускник академии "Челси". Он занимался в Кобхэме с 2005-го по 2017-й. Прежде чем закрепиться в основе "синих" он играл на правах аренды за "Дерби" в Чемпионшипе и нидерландский "Витесс". В сезоне-2019/20 Мейсон стал основным игроком "Челси", с "пенсионерами" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Маунт – игрок года по версии болельщиков "Челси" (2021, 2022).

По информации прессы, полузащитник подписал контракт с "МЮ" до июня 2028 года, "Челси" выручит за него около 70 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
manutd.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.07.2023 в 13:14
70млн це норм
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