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Бернарду Силву не доволен жизнью в Манчестере и хочет перейти в ПСЖ
В свою очередь "Сити" и Гвардиола не хотят отпускать игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Французское издание Le Parisien сообщает, что универсальный полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассматривает вариант с переходом в "Пари Сен-Жермен".
Отмечается, что семья португальца не удовлетворена жизнью в Манчестере и хочет переехать в столицу Франции.
Сообщается, что английский клуб оценивает 28-летнего игрока в 68 млн. фунтов. Однако руководство "Ман Сити" и главный тренер команды Пеп Гвардиола вообще не хотят отпускать Силву.
"ПСЖ" и "Сити" еще не вели прямые переговоры по Бернарду.
В прошлой кампании хавбек провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и оформил 8 ассистов.
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