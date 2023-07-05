Бернарду Силву не доволен жизнью в Манчестере и хочет перейти в ПСЖ

Французское издание Le Parisien сообщает, что универсальный полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассматривает вариант с переходом в "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что семья португальца не удовлетворена жизнью в Манчестере и хочет переехать в столицу Франции.

Сообщается, что английский клуб оценивает 28-летнего игрока в 68 млн. фунтов. Однако руководство "Ман Сити" и главный тренер команды Пеп Гвардиола вообще не хотят отпускать Силву.

"ПСЖ" и "Сити" еще не вели прямые переговоры по Бернарду.

В прошлой кампании хавбек провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и оформил 8 ассистов.