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Бернарду Силву не доволен жизнью в Манчестере и хочет перейти в ПСЖ

Англия
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В свою очередь "Сити" и Гвардиола не хотят отпускать игрока

Бернарду Силву не доволен жизнью в Манчестере и хочет перейти в ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Французское издание Le Parisien сообщает, что универсальный полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассматривает вариант с переходом в "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что семья португальца не удовлетворена жизнью в Манчестере и хочет переехать в столицу Франции.

Сообщается, что английский клуб оценивает 28-летнего игрока в 68 млн. фунтов. Однако руководство "Ман Сити" и главный тренер команды Пеп Гвардиола вообще не хотят отпускать Силву.

"ПСЖ" и "Сити" еще не вели прямые переговоры по Бернарду.

В прошлой кампании хавбек провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Le Parisien

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