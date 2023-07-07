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"Зинченко вышел на позиции фальшивой девятки". Жезус рассказал, в какой момент он решил покинуть Сити
"Я сошел с ума"
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Арсенала" Габриэл Жезус вспомнил свой этап карьеры в "Манчестер Сити". В подкасте "Denilson Show" Габи рассказал свою версию развития событий в контексте матча группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 между "горожанами" и "ПСЖ". Новость от Гвардиолы перед стартовым свистком невероятно расстроила бразильца и заставила расплакаться.
"Это была игра, в которой он поставил Зинченко на позицию фальшивой девятки. Безумие. Накануне он даже не наигрывал Сашу, а поставил меня нападающим. На следующий день, за два часа до матча... Зинченко даже шутит со мной: "В тот день я был злодеем для тебя".
"За два часа до игры Пеп проводит разговор с игроками, ест, отдыхает 30 минут и идет на игру. Он дал команду. А я даже не поел. Я пошел прямо к себе в комнату, заплакал, позвонил маме поговорить и сказал: "Я хочу уйти". Я еду домой, потому что тренер поставил нападающим левого защитника, а меня не поставил. Я сошел с ума".
"Я не вышел на разминку. Я бы этого не сделал, с холодной головой, нет, не сделал бы. Я держался, я остался. Но я остался в спортзале, на велосипеде. Это все было очень плохо. Мбаппе забил, 1:0, Пеп позвал меня. Я вышел, отдал голевую передачу и забил гол, мы перевернули игру, 2:1. Я думал, что сыграю в следующем матче, но этого не случилось. Игрок должен развиваться, а в "Сити" мне было очень сложно делать это. У меня было много такого с Гвардиолой, и это нелегко. Это очень сложно. Вот здесь я решил, что не хочу больше оставаться. И я решил уйти".
Жезус играл за "Манчестер Сити" с 2017-го по 2022 год, Габи выиграл 11 титулов в футболке команды Гвардиолы. Его текущий контракт с "Арсеналом" действует до конца сезона-2026/27.
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