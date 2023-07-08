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Де Хеа покидает Манчестер Юнайтед после 12-и лет в клубе
545 матчей за красных дьяволов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Давид де Хеа покидает "Манчестер Юнайтед" после 12-и лет пребывания в клубе. Об этом официально сообщили "красные дьяволы" на сайте команды.
С момента перехода из мадридского "Атлетико" в 2011 году Давид провел 545 матчей за "Юнайтед". В 190 из них голкипер оставил ворота сухими.
За время пребывания в клубе де Хеа выиграл Премьер-лигу, кубок Англии, Лигу Европы и два кубка Карабао. Среди личных наград - Золотая перчатка АПЛ, рекордные четыре награды Сэра Мэтта Басби (игрок года по голосованию болельщиков) и четыре награды игрок года АПЛ.
"Чтобы достичь такого уровня, чтобы сыграть хотя бы одну игру за "Манчестер Юнайтед", нужны отличные качества и характер. Сделать это 545 раз за 12 лет - это невероятное достижение, особенно на позиции вратаря, где в каждой игре ты в центре внимания.", - сказал коуч "красных дьяволов" Эрик тен Хаг.
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