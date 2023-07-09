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Почеттино – о конкуренте Мудрика: Действительно хороший игрок
Тренер планирует работать с ним
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал свое отношение к 28-летнему вингеру команды Рахима Стерлинга.
“Мы говорим о действительно хорошем игроке. Из-за обстоятельств в клубе иногда игроку непросто быстро адаптироваться и показать такую же производительность, как в другом клубе”, - сказал Почеттино.
Стерлинг перешел в "Челси" из "Манчестер Сити" в июле прошлого года за 56,2 млн евро. В своем дебютном сезоне за "аристократов" английский левый вингер провел 38 матчей, отличившись девятью голами и четырьмя ассистами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.
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