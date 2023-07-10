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Лацио принял предложение Аль-Хиляля по покупке Милинковича-Савича. Решение за игроком
40 миллионов евро за 28-летнего хавбека
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Лацио" согласился продать Сергея Милинковича-Савича в "Аль-Хиляль". Саудовский клуб предложил 40 миллионов евро.
Сербскому полузащитнику предложили контракт на 3 года. Он может получать в Саудовской Аравии 20 миллионов евро. Игрок готов обсуждать соглашение, но пеока неизвестно, согласен ли он перейти. "Аль-Хиляль" пытается добиться этого согласия.
В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 поединков, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.
Al Hilal have reached verbal agreement with Lazio for Sergej Milinković-Savić on €40m fee — waiting on formal bid and documents to be checked. ????????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023
Al Hilal are working to get final green light from SMS who’s open to discuss contract terms.
It only depends on Sergej now. pic.twitter.com/zrvVMaTDE3
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