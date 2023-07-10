Лацио принял предложение Аль-Хиляля по покупке Милинковича-Савича. Решение за игроком

"Лацио" согласился продать Сергея Милинковича-Савича в "Аль-Хиляль". Саудовский клуб предложил 40 миллионов евро.

Сербскому полузащитнику предложили контракт на 3 года. Он может получать в Саудовской Аравии 20 миллионов евро. Игрок готов обсуждать соглашение, но пеока неизвестно, согласен ли он перейти. "Аль-Хиляль" пытается добиться этого согласия.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 поединков, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.