  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лацио принял предложение Аль-Хиляля по покупке Милинковича-Савича. Решение за игроком
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио принял предложение Аль-Хиляля по покупке Милинковича-Савича. Решение за игроком

Англия
(1 голосов)

40 миллионов евро за 28-летнего хавбека

Лацио принял предложение Аль-Хиляля по покупке Милинковича-Савича. Решение за игроком

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Лацио" согласился продать Сергея Милинковича-Савича в "Аль-Хиляль". Саудовский клуб предложил 40 миллионов евро.

Сербскому полузащитнику предложили контракт на 3 года. Он может получать в Саудовской Аравии 20 миллионов евро. Игрок готов обсуждать соглашение, но пеока неизвестно, согласен ли он перейти. "Аль-Хиляль" пытается добиться этого согласия.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 поединков, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Миколенко не полетел на сбор Эвертона из-за травмы
yellow-arrow
Габелок: После истории с Владой Седан Зинченко и Борячук перестали общаться
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет за Кейна 140 миллионов евро. Шпоры отклонили последнее предложение Баварии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде