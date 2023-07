Лацио принял предложение Аль-Хиляля по покупке Милинковича-Савича. Решение за игроком

"Лацио" согласился продать Сергея Милинковича-Савича в "Аль-Хиляль". Саудовский клуб предложил 40 миллионов евро.

Сербскому полузащитнику предложили контракт на 3 года. Он может получать в Саудовской Аравии 20 миллионов евро. Игрок готов обсуждать соглашение, но пеока неизвестно, согласен ли он перейти. "Аль-Хиляль" пытается добиться этого согласия.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 поединков, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

Al Hilal have reached verbal agreement with Lazio for Sergej Milinković-Savić on €40m fee — waiting on formal bid and documents to be checked. ????????????????



Al Hilal are working to get final green light from SMS who’s open to discuss contract terms.



It only depends on Sergej now. pic.twitter.com/zrvVMaTDE3