  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Онана обойдется Манчестер Юнайтед в 43 миллиона фунтов. Сделка на финишной прямой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онана обойдется Манчестер Юнайтед в 43 миллиона фунтов. Сделка на финишной прямой

Англия
(1 голосов)

При Тен Хаге на трансферы потратят 300 миллионов фунтов

Онана обойдется Манчестер Юнайтед в 43 миллиона фунтов. Сделка на финишной прямой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в течение недели подпишет контракт с голкипером "Интера" Андре Онана. Камерунец обойдется "манкунианцам" в 43 миллиона фунтов без учета бонусов.

Давид де Хеа покинул "Манчестер Юнайтед" и в клубе освободилось место основного голкипера. Эрик тен Хаг сделал выбор в пользу Андре Онаны, с которым он работал в "Аяксе". Главным фактором в пользу камерунца является его качество игры ногами.

"МЮ" также не рассчитывает на Дина Хендерсона в качестве основного вратаря. Характеристики футболиста не устраивают руководство. Англичанин собирается уйти в "Ноттингем Форест", где провел минувший сезон в аренде, но уже на постоянной основе, так как не хочет сидеть на замене.

Трансфер Онаны увеличит расходы "МЮ" при тен Хаге до 300 миллионов фунтов. Ранее этим летом "Манчестер" уже подписал Мейсона Маунта за 60 миллионов фунтов.

По теме
yellow-arrow
Бесконечная карьера Эшли Янга: англичанин может присоединиться к Эвертону
yellow-arrow
"И как это ты еще не выиграл Золотой мяч?" - Мудрик ответил в соцсетях пользователю на совет, как ему играть
yellow-arrow
Романо: Соломон прошел медосмотр в Тоттенхэме. Во вторник его представят официально
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Андре Онана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде