Онана обойдется Манчестер Юнайтед в 43 миллиона фунтов. Сделка на финишной прямой

"Манчестер Юнайтед" в течение недели подпишет контракт с голкипером "Интера" Андре Онана. Камерунец обойдется "манкунианцам" в 43 миллиона фунтов без учета бонусов.

Давид де Хеа покинул "Манчестер Юнайтед" и в клубе освободилось место основного голкипера. Эрик тен Хаг сделал выбор в пользу Андре Онаны, с которым он работал в "Аяксе". Главным фактором в пользу камерунца является его качество игры ногами.

"МЮ" также не рассчитывает на Дина Хендерсона в качестве основного вратаря. Характеристики футболиста не устраивают руководство. Англичанин собирается уйти в "Ноттингем Форест", где провел минувший сезон в аренде, но уже на постоянной основе, так как не хочет сидеть на замене.

Трансфер Онаны увеличит расходы "МЮ" при тен Хаге до 300 миллионов фунтов. Ранее этим летом "Манчестер" уже подписал Мейсона Маунта за 60 миллионов фунтов.