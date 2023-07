Официально. Тоттенхэм объявил о переходе Соломона

"Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил о переходе вингера "Шахтера" Манора Соломона.

Израильтянин согласовал соглашение с клубом, которое будет действовать до 2028 года при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.

Ранее в СМИ писали, что Соломон присоединится к "шпорам" бесплатно, то есть, игрок снова приостановит контракт с "горняками", воспользовавшись правилом ФИФА.

Зимой 2019 года "Шахтер" выложил 6 миллионов евро за Манора. Прошлый сезон он провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 5 голов в 24 матчах.

Ранее была информация, что ФИФА разрешила Манору бесплатно покинуть "Шахтер" этим летом из-за войны в Украине. Его контракт с дончанами был рассчитан до конца 2023 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Также отметим, что 6 августа "Шахтер" проведет благотворительный матч против "Тоттенхэма".

We are delighted to announce the signing of Manor Solomon ????