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Тоттенхэм рассматривает Влаховича как замену Кейну
Контракт серба с "Юве" действует еще 3 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Foot Mercato информирует, что лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался нападающим туринского "Ювентуса" Душаном Влаховичем.
Руководство "шпор" ищет замену Харри Кейну. СМИ активно связывают английского форварда с мюнхенской "Баварией".
Сообщается, что английский клуб уже несколько сезонов следит за сербским нападающим. За Влаховичем также следят "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и клубы АПЛ.
Контракт 23-летнего игрока с "Юве" рассчитан до конца сезона 2025/26.
В прошлой кампании Душан провел 42 матча, забил 14 голов и оформил 4 результативных передачи.
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