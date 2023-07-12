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Тоттенхэм рассматривает Влаховича как замену Кейну

Англия
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Контракт серба с "Юве" действует еще 3 года

Тоттенхэм рассматривает Влаховича как замену Кейну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Foot Mercato информирует, что лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался нападающим туринского "Ювентуса" Душаном Влаховичем.

Руководство "шпор" ищет замену Харри Кейну. СМИ активно связывают английского форварда с мюнхенской "Баварией".

Сообщается, что английский клуб уже несколько сезонов следит за сербским нападающим. За Влаховичем также следят "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и клубы АПЛ.

Контракт 23-летнего игрока с "Юве" рассчитан до конца сезона 2025/26.

В прошлой кампании Душан провел 42 матча, забил 14 голов и оформил 4 результативных передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Душан Влахович
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Источник:
Foot Mercato

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