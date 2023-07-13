Капитан Ливерпуля склоняется к переходу в клуб Джеррарда

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

33-летний футболист рассматривает вариант с переходом в "Аль-Иттифак", сообщает The Athletic.

По информации источника, если Хендерсон примет предложение саудовского клуба, то его зарплата может увеличиться в четыре раза по сравнению с контрактом в "Ливерпуле".

Действующий контракт хавбека сборной Англии с "красными" рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, на прошлой неделе "Аль-Иттифак" возглавил бывший одноклубник Хендерсона и многолетний капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард. Именно это может сыграть ключевую роль в трансфере Джордан в саудовский клуб.