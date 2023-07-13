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Капитан Ливерпуля склоняется к переходу в клуб Джеррарда

Англия
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Они снова могут оказаться в одной команде

Капитан Ливерпуля склоняется к переходу в клуб Джеррарда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

33-летний футболист рассматривает вариант с переходом в "Аль-Иттифак", сообщает The Athletic.

По информации источника, если Хендерсон примет предложение саудовского клуба, то его зарплата может увеличиться в четыре раза по сравнению с контрактом в "Ливерпуле".

Действующий контракт хавбека сборной Англии с "красными" рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, на прошлой неделе "Аль-Иттифак" возглавил бывший одноклубник Хендерсона и многолетний капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард. Именно это может сыграть ключевую роль в трансфере Джордан в саудовский клуб.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль Аль-Иттифак (Даммам)
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Источник:
The Athletic

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