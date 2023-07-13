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Капитан Ливерпуля склоняется к переходу в клуб Джеррарда
Они снова могут оказаться в одной команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
33-летний футболист рассматривает вариант с переходом в "Аль-Иттифак", сообщает The Athletic.
По информации источника, если Хендерсон примет предложение саудовского клуба, то его зарплата может увеличиться в четыре раза по сравнению с контрактом в "Ливерпуле".
Действующий контракт хавбека сборной Англии с "красными" рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, на прошлой неделе "Аль-Иттифак" возглавил бывший одноклубник Хендерсона и многолетний капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард. Именно это может сыграть ключевую роль в трансфере Джордан в саудовский клуб.
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