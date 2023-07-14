  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жоржиньо в матче предсезонки забил автогол с 35 метров – Видео
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жоржиньо в матче предсезонки забил автогол с 35 метров – Видео

Англия
(1 голосов)

Эффектно!

Жоржиньо в матче предсезонки забил автогол с 35 метров – Видео

Premier League Twitter

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо отличился голом в предсезонном матче с "Нюрнбергом" (1:1), правда в свои ворота. Бразилец отдал неудачный пас с 35-ти метров.

Защитники "Нюрнберга" оказали давление бразильца на 62-ой минуте встречи. Жоржиньо отдал пас в одно касание в направлении ворот, но сделал это слишком сильно – в итоге мяч закатился в ворота.

Следующий матч "Арсенал" сыграет "МЛС Олл-старз" 20-го июля в рамках турне по США.

По теме
yellow-arrow
Лэмпард: Не жалею о возвращении в Челси. Не самый лучший опыт, но я извлек уроки
yellow-arrow
Алли думал о завершении карьеры в 24 года: Больно что мысль об этом появилась в таком возрасте
yellow-arrow
Атланта просит за Хейлунда 100 миллионов евро. МЮ пытается уменьшить эту сумму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Нюрнберг Жоржиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде