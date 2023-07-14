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Жоржиньо в матче предсезонки забил автогол с 35 метров – Видео
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Premier League Twitter
Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо отличился голом в предсезонном матче с "Нюрнбергом" (1:1), правда в свои ворота. Бразилец отдал неудачный пас с 35-ти метров.
Защитники "Нюрнберга" оказали давление бразильца на 62-ой минуте встречи. Жоржиньо отдал пас в одно касание в направлении ворот, но сделал это слишком сильно – в итоге мяч закатился в ворота.
Следующий матч "Арсенал" сыграет "МЛС Олл-старз" 20-го июля в рамках турне по США.
A solid strike by Jorginho for Arsenal…— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 13, 2023
Too bad it was past his own ‘keeper, though ????pic.twitter.com/vfEjF8qP4D
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