Жоржиньо в матче предсезонки забил автогол с 35 метров – Видео

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо отличился голом в предсезонном матче с "Нюрнбергом" (1:1), правда в свои ворота. Бразилец отдал неудачный пас с 35-ти метров.

Защитники "Нюрнберга" оказали давление бразильца на 62-ой минуте встречи. Жоржиньо отдал пас в одно касание в направлении ворот, но сделал это слишком сильно – в итоге мяч закатился в ворота.

Следующий матч "Арсенал" сыграет "МЛС Олл-старз" 20-го июля в рамках турне по США.

A solid strike by Jorginho for Arsenal…



Too bad it was past his own ‘keeper, though ????pic.twitter.com/vfEjF8qP4D