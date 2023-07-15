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Манчестер Юнайтед заплатит Интеру за Онана 50 млн евро. Проблем с соглашением нет

Англия
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Переход – это вопрос времени

Манчестер Юнайтед заплатит Интеру за Онана 50 млн евро. Проблем с соглашением нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Серьезных проблем в переговорах между "Интером" и "Манчестер Юнайтед" по трансферу голкипера "нерадзуре" Андре Онана нет. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В пятницу, 14 июля, клубы провели еще одну стадию общения. Они договорились о сумме трансфера – 50 миллионов евро. Также еще пять миллионов евро "Интер" может получить в виде бонусов.

Теперь стороны будут завершать финальные шаги соглашения, включая бюрократические процессы. Переход – это только вопрос времени.

Напомним, что основной голкипер “Манчестер Юнайтед” Давид де Хеа недавно официально покинул команду после проведенных 12 лет в клубе. По желанию главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага заменить испанца призван Андре Онана.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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