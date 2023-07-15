Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед заплатит Интеру за Онана 50 млн евро. Проблем с соглашением нет
Переход – это вопрос времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Серьезных проблем в переговорах между "Интером" и "Манчестер Юнайтед" по трансферу голкипера "нерадзуре" Андре Онана нет. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В пятницу, 14 июля, клубы провели еще одну стадию общения. Они договорились о сумме трансфера – 50 миллионов евро. Также еще пять миллионов евро "Интер" может получить в виде бонусов.
Теперь стороны будут завершать финальные шаги соглашения, включая бюрократические процессы. Переход – это только вопрос времени.
Напомним, что основной голкипер “Манчестер Юнайтед” Давид де Хеа недавно официально покинул команду после проведенных 12 лет в клубе. По желанию главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага заменить испанца призван Андре Онана.
Популярное сейчас
- У Ванды Нары диагностирована лейкемия - журналист
- Жирона подписала полузащитника Манчестер Сити. Известны детали контракта
- Игроки молодежной сборной Украины присоединились к Динамо на австрийском сборе
- Шахтер все же получит деньги за Соломона – СМИ
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО