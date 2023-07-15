Лукаку провел переговоры с Ювентусом: Интеру это не понравилось

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter опубликовал актуальные новости о дальнейшем развитии карьеры нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Окончательное предложение "аристократам" от "Интера" по поводу форварда составляет 35 миллионов евро. Также миланцы готовы заплатить пять миллионов бонусами.

В то же время "Ювентус" готов отдать за Лукаку 37,5 млн евро + 2,5 млн евро бонусами. Одна сделка может быть реализована только в случае продажи Душана Влаховича.

"Интер" до сих пор не получил ответа от самого Ромелу по поводу завершения соглашения. Нападающий также провел переговоры с "Ювентусом", чем "нерадзури" не были удовлетворены.

Лукаку перешел в "Челси" летом 2021 года за 113 млн евро. После проведенного одного сезона он отправился в аренду в "Интер" за 7,8 млн евро. В настоящее время аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 40 млн евро.