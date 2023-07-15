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Лукаку провел переговоры с Ювентусом: Интеру это не понравилось
"Старая синьора" предложила "Челси" больше, чем "нерадзури"
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter опубликовал актуальные новости о дальнейшем развитии карьеры нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.
Окончательное предложение "аристократам" от "Интера" по поводу форварда составляет 35 миллионов евро. Также миланцы готовы заплатить пять миллионов бонусами.
В то же время "Ювентус" готов отдать за Лукаку 37,5 млн евро + 2,5 млн евро бонусами. Одна сделка может быть реализована только в случае продажи Душана Влаховича.
"Интер" до сих пор не получил ответа от самого Ромелу по поводу завершения соглашения. Нападающий также провел переговоры с "Ювентусом", чем "нерадзури" не были удовлетворены.
Лукаку перешел в "Челси" летом 2021 года за 113 млн евро. После проведенного одного сезона он отправился в аренду в "Интер" за 7,8 млн евро. В настоящее время аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 40 млн евро.
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