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Лукаку провел переговоры с Ювентусом: Интеру это не понравилось

Англия
(3 голосов)

"Старая синьора" предложила "Челси" больше, чем "нерадзури"

Лукаку провел переговоры с Ювентусом: Интеру это не понравилось

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter опубликовал актуальные новости о дальнейшем развитии карьеры нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Окончательное предложение "аристократам" от "Интера" по поводу форварда составляет 35 миллионов евро. Также миланцы готовы заплатить пять миллионов бонусами.

В то же время "Ювентус" готов отдать за Лукаку 37,5 млн евро + 2,5 млн евро бонусами. Одна сделка может быть реализована только в случае продажи Душана Влаховича.

"Интер" до сих пор не получил ответа от самого Ромелу по поводу завершения соглашения. Нападающий также провел переговоры с "Ювентусом", чем "нерадзури" не были удовлетворены.

Лукаку перешел в "Челси" летом 2021 года за 113 млн евро. После проведенного одного сезона он отправился в аренду в "Интер" за 7,8 млн евро. В настоящее время аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 40 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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трамвай за трамваєм (найкращий)
15.07.2023 в 09:23
Одна куя угода може бути реалізована лише у випадку продажу Душана Влаховича.
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