Уокер проведет встречу с Гвардиолой, чтобы определить свое будущее

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер проведет встречу с тренером команды Пепом Гвардиолой на следующей неделе, когда "горожане" вернутся к тренировкам. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, этот разговор станет решающим для английского защитника перед принятием решения по переходу в "Баварию".

Отмечается, что Вокер сначала согласился на переход в мюнхенский клуб, но сейчас хочет уточнить детали, тем более что клубы еще не достигли согласия относительно суммы трансфера.