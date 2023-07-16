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Уокер проведет встречу с Гвардиолой, чтобы определить свое будущее

Англия
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Игрока ассоциируют с переходом в "Баварию"

Уокер проведет встречу с Гвардиолой, чтобы определить свое будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер проведет встречу с тренером команды Пепом Гвардиолой на следующей неделе, когда "горожане" вернутся к тренировкам. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, этот разговор станет решающим для английского защитника перед принятием решения по переходу в "Баварию".

Отмечается, что Вокер сначала согласился на переход в мюнхенский клуб, но сейчас хочет уточнить детали, тем более что клубы еще не достигли согласия относительно суммы трансфера.

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В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano

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