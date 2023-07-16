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Уокер проведет встречу с Гвардиолой, чтобы определить свое будущее
Игрока ассоциируют с переходом в "Баварию"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер проведет встречу с тренером команды Пепом Гвардиолой на следующей неделе, когда "горожане" вернутся к тренировкам. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, этот разговор станет решающим для английского защитника перед принятием решения по переходу в "Баварию".
Отмечается, что Вокер сначала согласился на переход в мюнхенский клуб, но сейчас хочет уточнить детали, тем более что клубы еще не достигли согласия относительно суммы трансфера.
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