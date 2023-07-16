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Борнмут собирается перехватить у Лацио защитника из Венгрии
Игрок согласовал контракты с обоими клубами
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "АЗ" Милош Керкез может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Руководство "вишневых" намерено перехватить 19-летнего венгра у римского "Лацио".
Отмечается, что футболист согласовал личный контракт как с Лацио, так и с Борнмутом. Таким образом, судьба Милоша решится в переговорах между клубами – голландцы требуют футболиста 15-20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Керкез провел 52 матча за свой клуб, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.
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