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Борнмут собирается перехватить у Лацио защитника из Венгрии

Англия
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Игрок согласовал контракты с обоими клубами

Борнмут собирается перехватить у Лацио защитника из Венгрии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "АЗ" Милош Керкез может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Руководство "вишневых" намерено перехватить 19-летнего венгра у римского "Лацио".

Отмечается, что футболист согласовал личный контракт как с Лацио, так и с Борнмутом. Таким образом, судьба Милоша решится в переговорах между клубами – голландцы требуют футболиста 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керкез провел 52 матча за свой клуб, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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В статье: Венгрия Лацио (Рим) АЗ (Алкмаар) Борнмут
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Источник:
Fabrizio Romano

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