Борнмут собирается перехватить у Лацио защитника из Венгрии

Защитник "АЗ" Милош Керкез может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Руководство "вишневых" намерено перехватить 19-летнего венгра у римского "Лацио".

Отмечается, что футболист согласовал личный контракт как с Лацио, так и с Борнмутом. Таким образом, судьба Милоша решится в переговорах между клубами – голландцы требуют футболиста 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керкез провел 52 матча за свой клуб, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.