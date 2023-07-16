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Источник: Марез согласовал контракт с Аль-Ахли
Алжирец готов перебраться в саудовский клуб
Фото: https://twitter.com/ManCity
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез согласовал контракт с "Аль-Ахли",
По данным журналиста, 32-летний алжирец за два сезона заработает 43 млн фунтов стерлингов.
Сделка еще не завершена, но в ближайшие 48 часов "Аль-Ахли" и "Манчестер Сити" планируют договориться относительно суммы трансфера.
Марез присоединился к "горожанам" летом 2018 за 68 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 20 млн евро по данным transfermarkt.
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