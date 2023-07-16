Источник: Марез согласовал контракт с Аль-Ахли

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез согласовал контракт с "Аль-Ахли", сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По данным журналиста, 32-летний алжирец за два сезона заработает 43 млн фунтов стерлингов.

Сделка еще не завершена, но в ближайшие 48 часов "Аль-Ахли" и "Манчестер Сити" планируют договориться относительно суммы трансфера.

Марез присоединился к "горожанам" летом 2018 за 68 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 20 млн евро по данным transfermarkt.