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Хендерсон пропустит товарищеский матч Ливерпуля из-за переговоров с саудовским клубом
Некрасивый поступок, как для капитана команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джордан Хендерсон не сыграет в матче предсезонки "Ливерпуля" против "Карлсруе" сегодня, несмотря на то, что участвовал в тренировках команды. Капитан "красных" ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттифаком".
Считается, что саудовский клуб заплатит за 33-летнего полузащитника минимум 20 миллионов евро. Сам футболист дал добро на переход в клуб, где ему предлагают 750 тысяч фунтов в неделю.
Хендерсон – капитан "красных". Он выступает за клуб с 2011-го и за это время провел 492 матча, забив 33 гола. Transfermarkt оценивает ветерана в 10 млн евро.
Excl: Jordan Henderson will NOT be in Liverpool squad for their 1st pre season friendly this evening against Karlsruher SC. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023
Understand Henderson didn’t travel to the game with the team despite being with them in camp as talks between #LFC and Al Ettifaq continue. ???????? pic.twitter.com/UEGwxk6uZd
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