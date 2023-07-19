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Хендерсон пропустит товарищеский матч Ливерпуля из-за переговоров с саудовским клубом

Англия
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Некрасивый поступок, как для капитана команды

Хендерсон пропустит товарищеский матч Ливерпуля из-за переговоров с саудовским клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Джордан Хендерсон не сыграет в матче предсезонки "Ливерпуля" против "Карлсруе" сегодня, несмотря на то, что участвовал в тренировках команды. Капитан "красных" ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттифаком".

Считается, что саудовский клуб заплатит за 33-летнего полузащитника минимум 20 миллионов евро. Сам футболист дал добро на переход в клуб, где ему предлагают 750 тысяч фунтов в неделю.

Хендерсон – капитан "красных". Он выступает за клуб с 2011-го и за это время провел 492 матча, забив 33 гола. Transfermarkt оценивает ветерана в 10 млн евро.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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