Хендерсон пропустит товарищеский матч Ливерпуля из-за переговоров с саудовским клубом

Джордан Хендерсон не сыграет в матче предсезонки "Ливерпуля" против "Карлсруе" сегодня, несмотря на то, что участвовал в тренировках команды. Капитан "красных" ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттифаком".

Считается, что саудовский клуб заплатит за 33-летнего полузащитника минимум 20 миллионов евро. Сам футболист дал добро на переход в клуб, где ему предлагают 750 тысяч фунтов в неделю.

Хендерсон – капитан "красных". Он выступает за клуб с 2011-го и за это время провел 492 матча, забив 33 гола. Transfermarkt оценивает ветерана в 10 млн евро.

Excl: Jordan Henderson will NOT be in Liverpool squad for their 1st pre season friendly this evening against Karlsruher SC. ????????



Understand Henderson didn’t travel to the game with the team despite being with them in camp as talks between #LFC and Al Ettifaq continue. ???????? pic.twitter.com/UEGwxk6uZd