Хендерсон пропустит товарищеский матч Ливерпуля из-за переговоров с саудовским клубом

Джордан Хендерсон не сыграет в матче предсезонки "Ливерпуля" против "Карлсруе" сегодня, несмотря на то, что участвовал в тренировках команды. Капитан "красных" ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттифаком".

Считается, что саудовский клуб заплатит за 33-летнего полузащитника минимум 20 миллионов евро. Сам футболист дал добро на переход в клуб, где ему предлагают 750 тысяч фунтов в неделю.

Хендерсон – капитан "красных". Он выступает за клуб с 2011-го и за это время провел 492 матча, забив 33 гола. Transfermarkt оценивает ветерана в 10 млн евро.