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Марез станет игроком саудовского Аль-Ахли до конца этой недели

Англия
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"Манчестер Сити" согласовал предложение саудовцев

Марез станет игроком саудовского Аль-Ахли до конца этой недели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Присутствие звездных футболистов на Аравийском полуострове растет. Следующим приобретением стал вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез.

Инсайдер Фабрицио Романо окончательно подтвердил трансфер 32-летнего алжирца в "Аль-Ахли". Клуб выложит за игрока 35 миллионов евро. Также предусмотрены и бонусы.

В настоящее время идет обмен документами. Клубы хотят завершить переход к концу этой недели.

Марез подпишет контракт с “Аль-Ахли” на четыре года. Медицинское обследование запланировано на сегодня.

Рияд выступал за "Манчестер Сити" с лета 2018 года. Тогда МС приобрел его у "Лестера" за 67,8 млн евро. Всего в составе горожан алжирец провел 236 матчей, отличившись 78 голами и 59 ассистами. Вместе с “Сити” Марез завоевал 12 трофеев.

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез
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Источник:
Fabrizio Romano

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