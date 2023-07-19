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В Сити нашли замену для Мареза: он играет в Барселоне

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Сомнительный дебютный сезон не помешал обратить на себя внимание

В Сити нашли замену для Мареза: он играет в Барселоне

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Манчестер Сити" рассматривает вингера "Барселоны" Рафинью в качестве замены для Рияда Мареза, который уходит в саудовский "Аль-Ахли". Стороны провели предварительные переговоры.

Деку со стороны "Барселоны" и Чики Бегирнистайн со стороны "Сити" уже пообщались по поводу возможного перехода. "Барселона" может быть заинтересована в переходе бразильца, на фоне финансовых проблем.

Рафинья провел срединий дебютный сезон в "Барсе", но это не мешает интересу со стороны "Сити". Вингер провел 50 поединков, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 60 миллионов евро.

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В статье: Рафинья Барселона Манчестер Сити Рияд Марез
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (1)
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Опанасович (Ковалівка)
19.07.2023 в 17:09
Звичайна практика основного клубу щодо свого фарма. Якщо дійсно є зацікавленість, то проблем з переходом не буде
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